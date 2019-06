Ninfa Dormiente di Ilaria Tuti indaga un mistero femminile e viscerale

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) Il romanzo d’esordio di, Fiori sopra l’inferno, è stato uno degli esordi più clamorosi del 2018, non solo in termini di vendite ma anche per una qualità letteraria sorprendente. Merito anche di un’indimenticabile protagonista, Teresa Battaglia, un commissario di polizia vulcanico eppure dalle mille fragilità, il cui magnetismo coi lettori è immediato. È sempre lei il personaggio principale attorno a cui ruota, il nuovo libro pubblicato da Longanesi in cuiconferma se non supera il suo stesso talento nell’ordire storie che tengono incollato il lettore non solo per il loro andamento da giallo classico ma anche per la commistione sapiente di tanti ingredienti, dalla ricostruzione storica all’indagine antropologica, passando anche per un distillatissimo misticismo. Il titolo del romanzo viene da un quadro ritrovato ...

