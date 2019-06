oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) L’Italia dell’leggera sarà presente allecon ben 38(20 uomini e 18 donne) che cercheranno di mettersi in luce adall’8 al 13 luglio.tre marciatori già certi della convocazione per i Mondiali (Michele Antonelli, Mariavittoria Becchetti, Eleonora Dominici), le quattrocentiste Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso, la discobola Daisy Osakue e l’ostacolista Luninosa Bogliolo. Di seguito tutti gli italianiper le UniversiITALIALEGGERA PER: 100m/4x100m Luca Antonio CASSANO Atl. Firenze Marathon 200m/4x100m Pietro PIVOTTO Atl. Biotekna Marcon 200m/4x100m Simone TANZILLI Atl. Riccardi Milano 1946 800m Enrico BRAZZALE Atl. Vicentina 800m/1500m Enrico RICCOBON Atl. Brugnera Pn Friulintagli 5000m Yassin BOUIH G.A. Fiamme ...

OA_Sport : Atletica, Universiadi 2019: i convocati dell’Italia, 38 azzurri a Napoli. Spiccano Lukudo, Folorunso e i marciatori - gdstwits : Universiadi Napoli , con la poccola Noemo - ottoneerminio12 : @RosarioMarko10 @museodiemozioni se non c'era la pista d'atletica col caxxo che ti assegnavano le universiadi e alt… -