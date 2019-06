Tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini è finita?

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Alessandro Pagliuca Ci sono gossip che parlano della possibile fine della relazione trasi sono lasciati e in questi giorni hanno comunicato ai fan la notizia. Sembravano una coppia solida, collaudata e molto innamorata. Invece anche fra loro l’amore sembra essere finito. Usiamo il condizionale perché potrebbe essere una crisi passeggera e potrebbero dunque ritrovarsi. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano: non è solo il verso di una canzone di Venditti. Seppure la Donatella non sembra essere intenzionata a rivelare i motivi della rottura, qualcuno oggi ne sta parlando. Ci riferiamo al settimanale Spy, che ha pubblicato sul profilo Instagram un’anteprima di un servizio in arrivo in edicola proprio sue l’ex fidanzatoè stata tradita? Nel post in ...

Giulia_Eremita : Day2 #wmf19 indecisa tra 3 interventi in contemporanea in apertura. Suggerimenti? - romamobilita : Ancora per oggi, lavori sui binari tranviari, navette bus serali (dalle 18,30-19) per le linee 2 (tutto il percorso… - Giulia_B : RT @ellyesse: Adesso al Forte Sofia di Verona per #WorldRefugeeDay con #onebridgetoidomeni. Tra poco a Vicenza con @RescueMed. E un pensier… -