Basket 3×3 | Mondiali 2019 | Italia femminile sconfitta dalla Russia | sfida decisiva nel

9.21 basket – La prossima sfida in programma nel torneo maschile è Ucraina-Francia 9.17: basket – Si chiude con una netta sconfitta la prima sfida dell'Italia nel torneo maschile del 3×3. La Russia vince 22-15 con 8 punti di Sharov e 7 di Pisklov. Per l'Italia 6 punti di Masciadri, 4 di Raffa e Rodriguez, 1 di Bovo 9.14 basket – Russia avanti 15-9

7.48: Quello di oggi sarà solo un antipasto di ciò che accadrà nei prossimi dieci giorni con tante gare in programma, qualche carta olimpica in palio, titoli europei che verranno assegnati in alcune discipline e ovviamente tante emozioni e tanto spettacolo 7.45: Una buona giornata agli appassionati di sport olimpici! Ci siamo! Scatta oggi a Minsk la seconda edizione degli European Games, una

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo maschile i primi quarti di finale sono Polonia-Porto Rico e Ucraina-Lettonia : Nella terza giornata dei Mondiali di Basket 3×3 di Amsterdam si sono completati i gironi B e D del torneo maschile. Nel gruppo B l’Ucraina ha chiuso al primo posto battendo oggi Estonia e Mongolia e si è qualificata per i quarti di finale insieme a Porto Rico, che oggi ha superato Mongolia e Russia e ha concluso a pari vittorie con l’Ucraina ma è stato classificato secondo a causa della sconfitta nello scontro diretto. Ininfluente il ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile ai quarti Cina - Ungheria - Spagna e Romania : Primi verdetti nel torneo femminile per quanto riguarda i Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. La capitale olandese, infatti, osserva approdare le prime due dei gironi A e C ai quarti di finale. Nel raggruppamento A ai quarti vanno la Cina, che chiude senza alcuna sconfitta, e l’Ungheria. La partita decisiva, però, è quella tra Cina e Olanda, con le asiatiche vincitrici al termine di un incontro tiratissimo, e ...

Basket 3×3 - Dusan Bulut rinuncia alla Big3 per minacce della FIBA di non renderlo eleggibile per le Olimpiadi : Quella rivelata al mondo da Dusan Bulut, il più forte e rispettato giocatore del Basket 3×3 in area FIBA, soprannominato “Mr. Bulletproof“, è una storia che sembrerebbe frutto di fantasia, se non fosse reale. Il giocatore serbo, infatti, aveva in programma l’approdo nella Big3, una lega professionistica americana il cui concetto di 3 contro 3 differisce notevolmente da quello FIBA per regole. Quest’anno la Big3 avrà ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo maschile storici Stati Uniti - che fermano la Serbia imbattuta da più di un anno : Si scorgono momenti a loro modo storici ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese il torneo maschile ha visto oggi in scena gli incontri dei gironi A e C del torneo maschile. La notizia del giorno è la prima sconfitta della Serbia in manifestazioni ufficiali 3×3 dopo 15 successi consecutivi. A fermare Dusan Bulut e compagni ci pensano gli Stati Uniti, grazie alla grandissima prova ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : due successi all’esordio per le azzurre - a punteggio pieno anche Russia - Francia e Australia : Si è aperta nel miglior modo possibile l’avventura della Nazionale italiana ai Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda). Nel torneo femminile il quartetto azzurro formato da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Giulia Ciavarella si trova di fronte il complicatissimo compito di difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno, ma ha dimostrato di non avvertire particolarmente la ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile vincente anche nella seconda partita - battuta sul filo di lana l’Ucraina : L’Italia femminile vince anche la seconda partita ai Mondiali di Basket 3×3, concludendo dunque a punteggio pieno la giornata di oggi. Le azzurre si prendono la rivincita della finale per il terzo posto degli ultimi Europei battendo l’Ucraina per 17-15 in una gara tirata fino agli ultimi istanti. L’inizio sembra avere una sola padrona, e cioè la Nazionale azzurra, che sale sul 3-0 e poi 4-1 con iniziative dentro e fuori ...

Basket femminile 3×3 - Mondiali 2019 : buon esordio dell’Italia. Sconfitta la Nuova Zelanda : Comincia nel migliore dei modi la difesa del titolo per l’Italia nei Mondiali di Basket femminile 3×3. Le azzurre (Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli, Giulia Ciaravella) hanno sconfitto all’esordio la Nuova Zelanda per 18-12 e tra due ore sono attese ad una Nuova sfida con l’Ucraina. Una partita che era iniziata male per l’Italia, con la Nuova Zelanda che si è trovata avanti per 7-1 grazie ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo maschile doppia vittoria per Mongolia e Polonia : Insieme a quella femminile è iniziata anche la fase a gironi del torneo maschile dei Mondiali di Basket 3×3 di Amsterdam con le prime partite del gruppo B e del gruppo D. I primi risultati del torneo femminile Nel primo dei due raggruppamenti disputati nella giornata di oggi, il B, doppia vittoria della Mongolia che ha battuto prima la Russia e poi l’Estonia, quest’ultima ha perso anche da Porto Rico che in precedenza aveva ceduto di fronte ...