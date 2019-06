scuolainforma

(Di martedì 18 giugno 2019) Assunzioni: il ministero ha pubblicato un avviso per la procedura di selezione per n 7 unità di personale docente e dirigente scolastico, da destinare a prestare servizio in posizione di fuori ruolo presso gli Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.per assunzioniLe domande del personale interessato alle 7 assunzionidevono essere inviate, entrole ore 23.59 del 29 giugno 2019, unicamente all’indirizzo di posta certificata “reclutamento 448@postacert.istruzione.it”, avendo cura di indicare come oggetto della comunicazione “Selezione art. 26,legge 23 dicembre 1998 n. 448”. Per tutte le info dettagliate, la tabella titoli e i moduli, consultare il sito del ...

scuolainforma : Il #Miur seleziona 7 docenti e DS: l'avviso e la domanda -