Sto tornando da vo! L’ultima telefonata ai familiari prima della tragedia (Di lunedì 17 giugno 2019) Il caso del 64enne Gianpaolo Bertuzzi aveva fatto parlare tutta Italia, arrivando a Chi L'ha Visto? Dopo essere scomparso all'improvviso. La sua auto abbandonata era nel porto di Ancona. Dopo due settimane, aveva deciso di tornare dalla famiglia, ma il mezzo è andato a fuoco a pochi chilometri da casa. Si era allontanato da casa senza dare nessuna spiegazioni, salvo poi contattare i suoi cari per far sapere che presto sarebbe tornato. Ma proprio quando i familiari di Gianpaolo Bertuzzi hanno creduto di poterlo finalmente riabbracciare, la vita dell’artigiano di 64 anni è finita in tragedia sulla Statale 45 tra Casino Agnelli e Montechiaro, a soli 14 km dalla sua casa a Settima, dalla quale se n’era andato lo scorso 31 maggio. L’uomo è morto nel rogo del suo camper, che ha preso fuoco all'improvviso. (Di lunedì 17 giugno 2019) Il caso del 64enne Gianpaolo Bertuzzi aveva fatto parlare tutta Italia, arrivando a Chi L'ha Visto? Dopo essere scomparso all'improvviso. La sua auto abbandonata era nel porto di Ancona. Dopo due settimane, aveva deciso di tornare dalla famiglia, ma il mezzo è andato a fuoco a pochi chilometri da casa. Si era allontanato da casa senza dare nessuna spiegazioni, salvo poi contattare i suoi cari per far sapere che presto sarebbe tornato. Ma proprio quando idi Gianpaolo Bertuzzi hanno creduto di poterlo finalmente riabbracciare, la vita dell’artigiano di 64 anni è finita insulla Statale 45 tra Casino Agnelli e Montechiaro, a soli 14 km dalla sua casa a Settima, dalla quale se n’era andato lo scorso 31 maggio. L’uomo è morto nel rogo del suo camper, che ha preso fuoco all'improvviso.

Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 giugno quando i vigili del fuoco di Bobbio e Piacenza sono accorsi alle porte di Travo per un mezzo in fiamme a lato della Statale 45. Sul posto anche i carabinieri del Norm di Bobbio che con un estintore hanno subito cercato di spegnere l'incendio, ma il fuoco ormai aveva avvolto tutta la cabina di guida. Il rogo è stato poi estinto dai pompieri, ma per l'uomo alla guida non c'era più nulla da fare. I sanitari del 118 di Bobbio hanno confermato il decesso.