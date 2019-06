huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) Non so dire a quantiho partecipato nella vita, perché sono una vecchia lesbica con la memoria corta eperché il mio rapporto con questa manifestazione è molto cambiato nel corso del tempo, ma sabato 15 giugno al corteono per me qualcosa è cambiato, credo per sempre.Sonona di nascita, ma dieci anni fa sono scappata a Milano per inseguire la vita e la libertà che desideravo: sono una delle tante che ha scelto di vivere altrove perché all’epoca all’ombra della loggia si respirava aria pesante che non lasciava intuire alcuna possibilità di cambiamento, una dei tanti andati via per la sensazione di non avere un posto apropria.All’epoca c’erano solo due associazioni in città, in una sono cresciuta e con l’altra ho collaborato, e pur essendo loro molto grata per il percorso ...

HuffPostItalia : Dopo il Pride ho capito che Brescia è di nuovo anche casa mia - oblivion_88 : Dunque, facciamo il punto della situazione. Mi piacerebbe vedere i Måneskin, ma non credo che sarebbe una buona ide… - zazoomblog : Malore al Pride Village 28enne beve dellacqua e muore poco dopo - #Malore #Pride #Village #28enne -