Rimini - tunisino blocca traffico poi prende a testate agente : fermato : Federico Garau A torso nudo, lo straniero si è buttato in mezzo alla strada, iniziando a insultare e minacciare gli automobilisti e paralizzando il traffico. Aggredito uno degli agenti che cercava di calmarlo, che è stato colpito con una testata al volto A torso nudo ed in mezzo alla strada ha iniziato a creare scompiglio tra gli automobilisti di passaggio tra viale Principe Amedeo e via Monfalcone a Rimini. Si tratta di un tunisino ...