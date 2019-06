Il mondo va avanti nel calcio femminile Ma l’Italia?

Canoa slalom - Coppa del mondo Lee Valley 2019 : avanti tutti i ragazzi del kayak e Marta Bertoncelli : Si è conclusa anche la sessione pomeridiana delle eliminatorie della prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom: bilancio ottimo per l’Italia, che vede passare in semifinale quattro dei sei azzurri in gara. Nel kayak maschile passano nella prima discesa Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, e nella seconda Christian De Dionigi, mentre nella canadese femminile Marta Bertoncelli supera il turno nella seconda run, infine vengono eliminate ...

Mountain bike - Coppa del mondo Albstadt 2019 : Mathias Flueckiger vince davanti a Mathieu Van der Poel - 14° Gerhard Kerschbaumer : Si apre con il successo dello svizzero Mathias Flueckiger la Coppa del Mondo di Mountain bike per la specialità del cross country. Nella prima tappa stagionale che si è svolta ad Albstadt (Germania), il 30enne del team Thömus RN Swiss ha staccato tutti i rivali a metà gara, andando a prendersi la vittoria in solitaria davanti all’olandese Mathieu Van der Poel e al francese Jordan Sarrou. Gara sotto un vero e proprio diluvio nella prima parte, ...

Red Dead Online : aggiornamenti al mondo di gioco - nuove missioni - poker e la strada davanti a noi : Tramite un recente comunicato, Rockstar ha annunciato le novità dedicate a Red Dead Online, modalità Online dell'acclamato Red Dead Redemption 2. Ecco quanto riportato dal comunicato:Continua la saga sulla vendetta di Jessica LeClerk, con nuove missioni sia per i giocatori con onore alto sia per quelli senza onore in La terra delle opportunità. Dopo l'epica resa dei conti a Fort Mercer che ha concluso la scorsa serie di missioni, i giocatori ...

Pentathlon - Coppa del mondo Szekesfehervar 2019 : tre azzurri accedono alla finale. Avanti Petroni - Colasanti e De Luca : Arrivano ancora buone notizie da Szekesfehervar, in Ungheria, per il Pentathlon moderno italiano: nella città magiara oggi è proseguita la tappa di Coppa del Mondo con le qualifiche maschili e tre azzurri su quattro sono passati alla finale in programma sabato 4. Si qualificano Pier Paolo Petroni, Daniele Colasanti e Riccardo De Luca, mentre viene eliminato Giorgio Malan. Nel Gruppo A Giorgio Malan si mette in evidenza nella scherma e, ...