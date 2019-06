Rottamazione delle cartelle verso la terza edizione e arrivano i concorsi della scuola

direttasicilia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Si avvialala cosiddetta «esattoriali» lo strumento che salverà gli italiani dalleesattoriali non pagate. Le due precedenti edizioni hanno già consentito a milioni di famiglie di fare pace con il fisco. Il Governo Conte e la maggioranza giallo-verde stanno per decidere sulla riapertura dei termini per il pagamento bonario. Intantoi dati dell’AgenziaEntrate per ladefinizione agevolatae per la formula ancor più scontata dedicata ai contribuenti in difficoltà. e i numeri sono importanti. Fino a oggi le richieste vedono oltre 13 milioni diper 38 miliardi di debiti. Intanto Matteo Salvini rilancia la tassa sulle cassette di sicurezza: «Non parlo di soldi all’estero, se qualcuno ce li ha portati sono affari suoi, ma mi dicono che ci sono ...

iltirreno : Riaperti anche i termini per il saldo e stralcio - loureiro1966 : RT @MPenikas: Scusate @LuigiDiMaio e @MatteoSalviniMI, mi chiedevo se ai cittadini che pagano le tasse si possa concedere a scelta: 1) La r… - ivangallo80 : RT @MPenikas: Scusate @LuigiDiMaio e @MatteoSalviniMI, mi chiedevo se ai cittadini che pagano le tasse si possa concedere a scelta: 1) La r… -