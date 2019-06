Il Venezuela sta finendo il carburante

Sono state riaperte le frontiere tra Venezuela e Colombia : Sabato le frontiere tra Venezuela e Colombia Sono state riaperte per la prima volta dopo quattro mesi e decine di migliaia di persone hanno attraversato il confine. Le frontiere erano state chiuse a febbraio per volere del presidente Venezuelano Nicolás

L’opposizione Venezuelana sta trattando con Maduro : I rappresentanti dei due schieramenti – quello di Guaidó e quello di Maduro – sono in Norvegia per provare a risolvere la crisi: e per Guaidó è una mezza sconfitta

Venezuela - basta a minacce e sanzioni dagli imperialisti Usa! : Per avere un’idea di quello che è il livello di moralità e di umanità dei governanti statunitensi (Repubblicani o Democratici old style), basti pensare a quanto affermò una volta la signora Madeleine Albright, all’epoca Segretario di Stato. La corrispondente della Cbs, Lesley Stahl, le pose la seguente domanda a proposito delle sanzioni decretate dal governo di Washington contro l’Iraq: “Abbiamo saputo che sono morti ...

Gli Stati Uniti hanno sospeso i voli con il Venezuela : Gli Stati Uniti hanno sospeso tutti i voli commerciali che trasportano merci e passeggeri diretti e provenienti dal Venezuela, a tempo indeterminato. La decisione è stata presa a causa «dell’instabilità politica del Paese e delle crescenti tensioni» che potrebbero mettere

Venezuela - Guaidò accusa Maduro : "E' terrorismo di Stato" : ... Edgar Zambrano, da parte della polizia politica che lo ha portato via "con una gru" mentre si trovava "a bordo della sua auto"."Quale è l'unico strumento che il governo Maduro ha utilizzato negli ...

L'ultima intervista del deputato Venezuelano che si è rifugiato nell'ambasciata italiana a Caracas : I senatori Cinque stelle dicono che fanno bene ad arrestarvi. Un commento? “C'è sicuramente non conoscenza dei fatti, in molta gente che parla di Venezuela. Ma forse c'è anche complicità in affari. Specialmente da parte di elementi dei Cinque stelle”. A domanda brutale, risponde al Foglio in modo se

Due deputati Venezuelani si sono rifugiata nell’ambasciata italiana di Caracas dopo essere stati privati dell’immunità parlamentare : Due deputati dell’Assemblea Nazionale del Venezuela (cioè il parlamento) hanno chiesto ospitalità all’ambasciata italiana di Caracas dopo che a loro e ad altri cinque parlamentari dell’opposizione era stata tolta l’immunità parlamentare con l’accusa di aver partecipato ad un fallito colpo di

Venezuela - arrestato Zambrano - numero 2 di Guaidò/ "Stanno cercando di abbatterci" : In Venezuela è stato arrestato Zambrano, il numero 2 del presidente ad interim, Guaidò. La reazione: "Non ci abbatteranno"

Venezuela. Arrestato il braccio destro di Guaidò : Edgar Zambrano : Foto: Ansa . Juan Guaidó, il leader oppositore autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, ha denunciato che il Servizio bolivariano di intelligence, Sebin, ha "sequestrato" il ...

Venezuela - arrestato il braccio destro di Guaidò Edgar Zambrano : “Portato via con una gru mentre era nella sua auto” : Edgar Zambrano, il vicepresidente dell’Assemblea nazionale Venezuelana braccio destro di Juan Guaidò, è stato arrestato dal regime di Nicolas Maduro. Ad annunciarlo in un tweet è stato lo stesso autoproclamato presidente ad interim: “Allertiamo il popolo del Venezuela e la comunità internazionale che il regime ha sequestrato Edgar Zambrano“, ha scritto Guaidò in un post accusando il Servizio bolivariano di intelligence (Sebin) del ...