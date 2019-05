Roma Musica in Piazza del Campidoglio

Il concerto di Elisa a Roma in diretta radio il 24 maggio : scaletta del live all’Auditorium Parco della Musica : Il concerto di Elisa a Roma sarà trasmesso in diretta radio. Tutti i fan che non potranno essere presenti alla data che si terrà all'Auditorium Parco della Musica potranno quindi vivere le emozioni del live attraverso l'FM di radio 105, partner del tour legato ai concerti organizzati per il supporto di Diari aperti. La diretta radiofonica inizierà alle 21 e proseguirà fino alla fine del concerto, prevista per le ore 24 (circa), con il ...

Roma : studenti in Campidoglio per ‘Musica in piazza’ : Roma – Sara’ l’Inno di Mameli ad aprire il concerto che domani, 21 maggio, riunira’ in Piazza del Campidoglio studenti e istituzioni. Il Campidoglio infatti mettera’ a disposizione la sua piazza per ospitare il concerto-evento ‘Il maestro e gli allievi’, organizzato da Roma Capitale, Anp Lazio e Accademia Nazionale di Danza. Il liceo scientifico ‘Newton’, assieme ad alcune scuole primarie e ...

Musica : da Tria a Montezemolo - parterre d'eccezione per Gino Paoli a Roma : Roma, 13 mag. (AdnKronos) - parterre d'eccezione ieri a Roma per il concerto di Gino Paoli all'Auditorium Parco della Musica. In platea, ad ascoltare i grandi successi del cantautore genovese, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafo

Musica per Roma ok bilancio - 25mln ricavi : ANSA, - Roma, 10 MAG - È stato approvato dal Cda il bilancio 2018 della Fondazione Musica per Roma. L'utile netto per il 2018 è di 83.328 euro e i ricavi si attestano a 25.433.491 milioni di euro, 23.

Musica per Roma - approvato il bilancio 2018 : i ricavi superano i 25 milioni : Un segnale importante da parte del pubblico che ha apprezzato l'ampia offerta proposta estremamente varia e aperta a tutti che ha incluso grandi spettacoli Musicali accanto alle rassegne e festival ...

'Musicanti' approda a Roma e supera quota 30.000 : Roma, 9 mag., AdnKronos, - di Antonella Nesi Sono oltre 30mila gli spettatori che hanno assistito finora a 'Musicanti', il musical con le canzoni di Pino Daniele, approdato questa settimana al Teatro ...

"Musicanti" fa tappa a Roma : ANSA, - Roma, 4 MAG - Circa 26.000 spettatori si sono emozionati nella platea di "Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele", che, partito a dicembre 2018 da Napoli, chiuderà il tour ...

C’era una volta Roma… “Ponte della Musica” : Sovrasta il Tevere e collega il quartiere della Vittoria al Flaminio.. è il Ponte della Musica. Progettato dall’architetto londinese Buro Happold, è stato inaugurato nel maggio del 2011 e così chiamato per la vicina presenza dell’Auditorium Parco della Musica. Nel 1929 era già stata prevista la sua costruzione dal piano regolatore, ma soltanto nel 2011 ne è stata possibile la sua realizzazione. Due anni dopo l’inaugurazione dell’opera, alla ...

Roma - Concertone del Primo Maggio tra musica - lavoro ed Europa | : Sul palco anche Ilaria Cucchi: «I diritti umani non sono mai sacrificabili». Zingaretti: «Salvini e Di Maio? Come il gatto e la volpe»

Concertone del Primo Maggio a Roma sotto la pioggia tra musica - lavoro ed Europa : La pioggia rovina la festa in piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale concerto del Primo Maggio promosso dai sindacati. Nonostante gli scongiuri di Ambra a inizio maratona, e la maglietta di ...

1 maggio : a Mercato Centrale Roma la musica 'Prima del Primo' : Roma, 29 apr. (Labitalia) - Alla vigilia del Concerto del 1° maggio torna l’appuntamento con 'Pr[...]

Concerto del primo maggio a Roma : la storia tra musica - denunce e qualche censura : Il più grande evento musicale live gratuito d’Italia. Questo è diventato, in quasi trent’anni di storia, il Concerto del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. musica e diritti, intrattenimento e riflessione si mescolano in un appuntamento che attira centinaia di migliaia di spettatori da tutto il Paese e tiene incollati davanti alla televisione italiani di ogni età. «Da spettatore mi piaceva scoprire a San ...

Roma - dal 25 aprile a Villa Borghese il Villaggio per la terra : 5 giornate di musica - scienza - sport e molto altro : Spettacoli, 25-29 aprile, - dopo il Concerto per la terra del 22 aprile il Villaggio propone un programma culturale d'eccezione con musica, danza, spettacoli teatrali, letture e performance ...

Roma : il 28 luglio Rufus Wainwright porta sua musica all’Auditorium : Roma – La musica di Rufus Wainwright risuonera’ nella Cavea dell’Auditorium Parco della musica il 28 luglio (ore 21) in occasione del Roma Summer Fest. I biglietti sono gia’ in vendita. Lodato dal New York Times per la sua “genuina originalita’”, Rufus Wainwright si e’ affermato come una delle voci maschili piu’ grandi della sua generazione. Il cantautore newyorkese nato a Montreal, durante ...