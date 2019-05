Elezioni Europee | a Milano l’Anagrafe ha “problemi tecnici” | sospeso il servizio di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Uffici comunali dinel caos alla vigilia delle. Questa mattina i cittadini che si sono recati nelle sedi delper ritirare la scheda elettorale o per sostituirla in vista del voto hanno trovato una brutta sorpresa: sistemi informatici in tilt, linee telefoniche non funzionanti su tutta la rete e operazioni sospese. “Al momento per un problema tecnico i servizi anagrafici sono sospesi in tutte le sedi di”, conferma il Comune a Ilfattoquotidiano.it. “Invitiamo i cittadini a non affollare gli uffici e attendere ulteriori comunicazioni ufficiali”. Intanto piovono le segnalazioni dei cittadini che lamentano il dis. “Sono in fila all’ufficio principale di via Larga da stamattina alle 8.50”, racconta Francesco a ilfattoquotidiano.it. “Sin da subito ci hanno detto che sono saltati tutti i server e per questo non è possibile rilasciare le carte di ...

LiaQuartapelle : Primi risultati delle elezioni europee: In Olanda zero seggi al nazionalpopulista Wilders e in UK dimissioni della… - NicolaMorra63 : La Commissione #Antimafia che presiedo ha individuato 5 #impresentabili per le elezioni #europee di domenica. 4 so… - welikeduel : Questa sera non saremo in onda, al nostro posto ci sarà Enrico Mentana con #bersagliomobile. Ci vediamo lunedì 27 m… -