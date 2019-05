Il segreto | Antolina avvelena Elsa | anticipazioni trame dal 26 maggio all’1 giugno

IL segreto/ Anticipazioni serale 21 maggio : Isaac tradisce Antolina con Elsa? : Anticipazioni della puntata serale de Il SEGRETO: Fernando teme il complotto di Maria e Gonzalo, si vendicherà?

Il segreto - trame all'1 giugno : Gracia diventa mamma - Antolina svela il passato di Elsa : La telenovela iberica "Il Segreto", scritta da Aurora Guerra, non manca mai di riservare sorprese ai telespettatori. Dalle anticipazioni della prossima settimana si apprende che finalmente Gracia Hermosa metterà al mondo la sua bambina, anche se il parto avverrà lontano da Puente Viejo. La malvagia Antolina, stanca dell'ingombrante presenza di Elsa nella sua vita, farà una rivelazione spiazzante sul passato della sua rivale: l'ex ancella, ...

Anticipazioni Il segreto dal 20 al 26 maggio : Elsa sviene - Antolina continua a tormentarla : Si apre oggi una nuova avvincente settimana de Il Segreto, la telenovela spagnola incentrata sulle complicate vicende degli abitanti di Puente Viejo. Le puntate in onda su Canale 5 dal 20 al 26 maggio saranno ampiamente concentrate sulle condizioni di salute di Elsa, vittima di un lento e costante avvelenamento messo in atto da Antolina. La Laguna desterà la preoccupazione di Dolores e Consuelo ma ogni tentativo di salvarla non darà i suoi ...

Il segreto - spoiler : Consuelo sospetta che Antolina stia avvelenando Elsa : Sorprendenti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto trasmesse da domenica 19 a sabato 25 maggio. Se Fernando capirà di essere stato preso in giro da Maria, Consuelo sospetterà che Antolina sia la causa dei continui svenimenti di Elsa. Infine Hipolito diventerà padre. Il Segreto: Fernando smaschera Maria Le anticipazioni de Il Segreto, trasmesse a fine maggio svelano che un falsario cercherà di commercializzare alcune ...

Il segreto : Antolina strega malvagia - anticipazioni dal 19 al 25 maggio : "Il Segreto" vedrà Elsa peggiorare ulteriormente nelle prossime puntate. Le anticipazioni dal 19 al 25 maggio raccontano la difficile e pesante situazione che la Laguna dovrà sopportare a causa della cattiveria di Antolina. Nell'episodio della soap andato in onda oggi, Isaac è stato sul punto di scoprire il folle piano della moglie, intenta ad adulterare il latte della sua rivale in amore con il sapone. Consuelo e Marcela non hanno potuto fare a ...

Anticipazioni Il segreto - oggi : Elsa trova la chiave dello scrigno di Antolina : Torna la puntata de Il Segreto del sabato, che anche oggi andrà in onda su Canale 5 al termine della 'cugina' Una Vita. L'orario odierno sarà però leggermente diverso rispetto alle scorse settimane, per lasciare maggiore spazio a Verissimo e agli ospiti di Silvia Toffanin. La telenovela ambientata a Puente Viejo inizierà in anticipo, ovvero alle ore 14:45 circa e proseguirà fino alle ore 15:45 circa, per una puntata ricca di suspense. In essa ...

Il segreto Anticipazioni 17 maggio 2019 : Antolina tortura Elsa fino a ucciderla : Antolina costringe Elsa a fare dei lavori massacranti e che la porteranno alla morte. Davanti a Isaac però finge gentilezza.

Il segreto Anticipazioni 17 maggio 2019 : Antolina tortura Elsa fino a farla ammalare : Antolina costringe Elsa a fare dei lavori massacranti e che la porteranno alla morte. Davanti a Isaac però finge gentilezza.

Anticipazioni Il segreto : Antolina inganna il marito - Isaac affronta Alvaro : La soap opera iberica “Il Segreto” continua ad appassionare il pubblico. Presto al triangolo amoroso composto da Isaac Guerrero, Antolina ed Elsa Laguna, si aggiungerà un’altra persona. Quest’ultima continuerà a fare i conti con la malvagia moglie del carpentiere, che metterà in atto un’altra delle sue perfide strategie. L’ex ancella farà andare su tutte le furie il consorte dopo avergli fatto credere che la sorella del defunto Jesus ha fatto ...

Il segreto Anticipazioni 15 maggio 2019 : Elsa diventa la serva di Antolina : Antolina si diverte a trattare Elsa come una sua serva e Consuelo cerca di avere delle spiegazioni su questo pesante comportamento.

Il segreto - trame spagnole : Isaac sospetta di essere stato derubato da Antolina : Le trame della serie televisiva spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra continuano ad essere ricche di intrighi. Negli episodi che il pubblico avrà modo di vedere in Spagna questa settimana, Isaac Guerrero farà una sconvolgente scoperta. Il carpentiere quando sarà intenzionato a prendere i soldi nel solito posto in cui li aveva conservati, farà innervosire Elsa Laguna. L’amico di Matias Castaneda, pur ...

Anticipazioni Il segreto Trama Puntate 20-26 maggio 2019 : Antolina Ucciderà Elsa? : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio 2019: Antolina prova ad uccidere Elsa. Fernando, deluso, smaschera Maria! Anticipazioni Il Segreto: Antolina pronta ad uccidere Elsa che sta sempre più male. Fernando trova degli indizi compromettenti sul conto di Maria, mentre Julieta, Saul e Severo sono vicinissimi a vincere la loro battaglia contro i Molero! Dolores riceve una emozionante telefonata: è diventata ...

Il segreto anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2019 : Antolina avvelena Elsa : Antolina uccide Elsa? anticipazioni settimanali Il Segreto: puntate dal 13 al 18 maggio Le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 18 maggio 2019 ci fanno sapere che Elsa continuerà a portare avanti il suo piano: sbarazzarsi quanto prima di Antolina, la sua acerrima nemica, senza però far credere agli abitanti di Puente Viejo – […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2019: Antolina avvelena Elsa proviene da Gossip e ...

Il segreto - anticipazioni : Antolina vuole avvelenare Elsa : Continuano gli appuntamenti quotidiani con Il Segreto. Protagonista ancora Antolina (Maria Lima) che, convinta da Isaac (Ibrahim Al Shami), accetta suo malgrado di aiutare Elsa (Alejandra Meco). La ragazza, infatti, dopo aver confessato il furto alla locanda, è stata costretta ad allontanarsi dal paese, ed ora è senza casa e senza lavoro. Antolina le offre ospitalità, ma la vita in casa tra le due donne non si presenta certo facile. La ...