Formula 1 – Con Ricciardo si ride sempre | Daniel stuzzica Verstappen in conferenza | “hai

Formula 1 - Toto Wolff ammette : “mi sento uno zombie - continuo a riguardare le nostre foto e…” : Il team principal della Mercedes è tornato a parlare della morte di Niki Lauda, rivelando di avvertire molto la sua mancanza L’assenza di Niki Lauda si fa sentire eccome in casa Mercedes, considerando quanto l’ex pilota austriaco sia stato presente nel box nel corso degli ultimi anni. LaPresse/Photo4 La sua morte ha toccato profondamente tutti i membri del team, in particolare Toto Wolff che ha esternato le sue emozioni nel ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Montecarlo : Mercedes di un altro pianeta - gap abissale con la Ferrari [TEMPI] : Le due Mercedes dominano la seconda sessione di prove libere, comandando il gruppo con Hamilton davanti a Bottas di 81 millesimi. Terza la Ferrari di Vettel, staccato di sette decimi dalla vetta La Mercedes domina a Montecarlo, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas fanno la voce grossa anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Monaco, lasciando solo le briciole ai propri avversari. photo4/Lapresse Davanti a tutti si piazza, come ...

Formula 1 - l’ex compagno di Niki Lauda distrugge Hamilton : parole di fuoco contro il britannico : L’ex compagno di Niki Lauda John Watson ha attaccato duramente Hamilton per non essersi presentato in conferenza stampa a Montecarlo L’assenza di Lewis Hamilton in conferenza stampa a Montecarlo non è piaciuta a John Watson, ex compagno di Niki Lauda per 45 Gran Premi tra il 1978 e il 1983. LaPresse/Photo4 Interrogato dal Daily Mail, il britannico non ha gradito il comportamento dell’attuale campione del mondo, ...

Formula 1 – Vettel tra consapevolezze e problemi da risolvere : Seb motivato ma… realista : Le sensazioni di Sebastian Vettel alla vigilia del Gp di Monaco: le parole del tedesco della Ferrari tra consapevolezze e problemi da risolvere Con la tristezza nel cuore, a causa della scomparsa di Niki Lauda, i piloti della Formula 1 si apprestano a scendere in pista per il sesto round della stagione, il weekend di gara più affascinante del calendario. Sebastian Vettel arriva al Gp di Monaco motivato a far bene, consapevole delle ...

Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per terra - ma le sue parole fanno sperare i fan : Le sensazioni di Leclerc alla vigilia del suo primo Gp di casa con la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè ...

Formula 1 – Bottas al Gp di Monaco con Lauda nel cuore : Valtteri sostituto di Hamilton in conferenza con un pensiero speciale per Niki : Bottas sostituto di Hamilton in conferenza stampa a Monaco: le parole del finlandese della Mercedes alla vigilia del sesto Gp della stagione 2019 di Formula 1 Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di ...

Formula1 : Leclerc : Lauda ci mancherà - Gp Monaco con Ferrari un sogno : Il 66° Gran Premio di Monaco di Formula 1 si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del campione Niki Lauda

Formula 1 - l’emozione di Leclerc : “quando ero piccolo guardavo il Gp di Monaco dal balcone” : Emozione e brividi per Charles Leclerc, che si prepara a vivere il suo primo Gran Premio di casa con la tuta Ferrari addosso Da piccolo guardava le monoposto dal balcone e sognava un giorno di guidarle, provando le emozioni di correre tra le stradine strette del Principato di Monaco. Quel giorno è arrivato, anzi quest’anno Leclerc gareggerà davanti ai propri connazionali al volante di una Ferrari. Photo4/LaPresse Un sogno finalmente ...

Niki Lauda è morto : la leggenda della Formula Uno aveva 70 anni. Con la Ferrari vinse due campionati del mondo : Niki Lauda è morto: il campione della Formula Uno aveva 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato su siti specializzati: "Con grande tristezza,...

Formula 1 : addio a Niki Lauda - campione del mondo con Ferrari e McLaren : Formula 1: addio a Niki Lauda, campione del mondo con Ferrari e McLaren È morto ieri sera, 20 Maggio, l’ex pilota di Formula 1, e tre volte campione del mondo, Niki Lauda. L’austriaco, che aveva compiuto 70 anni lo scorso 22 Febbraio, aveva subito otto mesi fa un trapianto di polmone. Era ricoverato, da un paio di giorni, in una clinica privata in Svizzera, a causa di problemi ai reni. Era necessaria una dialisi, ma nulla ...

Formula 1 - Coulthard e quella frecciata a Raikkonen : “la Ferrari ha fatto bene a sostituirlo con Leclerc” : L’ex pilota scozzese ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sull’avvicendamento tra Raikkonen e Leclerc Una coppia di piloti assortita, esperienza da un lato e gioventù dall’altro. La Ferrari ha deciso di puntare in questa stagione su Vettel e Leclerc, dando il benservito a Raikkonen accasatosi all’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Una scelta condivisa anche da David Coulthard, che ha espresso ...

Formula 1 – Lusso e glamour - il circus sbarca nel Principato per il Gp di Montecarlo : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Il Principato di Monaco si prepara ad ospitare il sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1, ecco gli ORARI del week-end monegasco Lusso e glamour, il Gp di Montecarlo è senza dubbio quello più particolare dell’intero calendario di Formula 1. Circuito corto e curve strettissime nell’incantevole scenario del Principato, che attira ogni anno le personalità più in vista dello spettacolo e non solo. AFP PHOTO / ANDREJ ...