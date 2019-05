Arriva la confessione .. il finale della saga Pamela Prati! Mark Caltagirone non esiste

(Di lunedì 20 maggio 2019) Una delle agenti si pente e a «Live»d'Urso, ammetterà di essersi inventata il matrimonio dell'anno. L'intervista sarà trasmessa Mercoledì a Live-Non è la d'urso su Canale 5 dove Eliana Michelazzo - una delle due «agenti» diPrati - si pentirà dei raggiri a e confesserà che, il presunto e fantomatico promesso sposo dell'ex star del BagaglinoPrati, none non è mai esistito : "In tv ho mentito, non ho mai incontrato, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia sociaPerricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quellatelefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista"Non solo, la Michelazzo dichiarerà che nonneppure il proprio marito e che sarebbe da dieci anni ingannata daPerricciolo, l'altra managerPrati, sua socia nell'agenzia Aicos e partner di invenzioni di bufale... i colpi di scena sicuramente non finisco qui!Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...