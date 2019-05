Salvini | Stato vince su mafia | camorra e ndrangheta

Francesco Guccini : "Piaccio a Salvini? Pure Dante è stato letto da cani e porci" : “Se le mie canzoni piacciono a Matteo Salvini, non ho alcuna responsabilità. Con le dovute differenze, anche Dante è stato letto da cani e porci”. Così il cantautore Francesco Guccini, a Palermo per un’iniziativa di due giorni che gli dedica il Conservatorio musicale Scarlatti, ha risposto in conferenza stampa alla domanda su cosa pensasse della passione giovanile del ministro dell’Interno per le sue ...

Osimo - Salvini prende in giro i contestatori : 'Se stanno male dove vanno?'(VIDEO) : Matteo Salvini in piazza. Un'istantanea che continua a ripetersi e che non manca di suscitare le critiche di quanti accusano il Ministro di stare troppo a lungo lontano dal Viminale. Una scelta precisa del leader della Lega che sa bene quanto, in giro per l'Italia, ci siano migliaia di persone pronte a tributargli l'affetto testimoniato da sondaggi che oggi vedono il Carroccio oltre il 30%. A tanta stima, però, si contrappone anche un vivo ...

Salvini : combattere droga per combattere mafia - Stato spacciatore non esiste : Pesaro – “Lotta alla droga e’ lotta alla mafia. Lo dico agli amici del M5s che spero ritirino la proposta di legge che prevede lo Stato spacciatore di droga”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Pesaro per un’iniziativa elettorale. Il capo del Viminale ha poi commentato l’operazione contro il clan dei Casamonica di oggi. “Un’operazione bellissima- conclude Salvini-. Anche ...

Salvini : “Feste della cannabis sono uno scempio - vanno fermate. Non sono ministro di uno Stato spacciatore” : “Le feste della cannabis, l’ultima delle quali si è tenuta nella mia Milano, sono uno scempio. Per questo vanno fermate, come i negozi. Io non sono ministro di uno Stato spacciatore”. A poche ore dalla revoca al sottosegretario Armando Siri decisa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Matteo Salvini cambia discorso e punta sui negozi di cannabis light: “Userò le maniere forti, vanno chiusi”. L'articolo ...

Droghe - Matteo Salvini : “Chiuderò tutti i negozi di cannabis - stop a Stato spacciatore” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è tornato a parlare della battaglia contro la diffusione delle Droghe leggere da una conferenza a fianco del ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, e di alcuni rappresentanti di comunità attive in ambito di tossicodipendenza. "Chiuderò tutti i negozi di cannabis", ha detto il leader del Carroccio.

Chiamparino - Salvini piccona Stato : ANSA, - TORINO, 8 MAG - "Nei comportamenti e nei fatti, l'attuale ministro dell'Interno sta picconando lo Stato di diritto". Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, ospite su TGCom ...

Salvini contestato - “Se lo fai ancora ti spezziamo le dita” ecco la minaccia fatta a Valentina che denuncia le forze dell’ordine : Non siamo più terroni di mer*a?”. È la domanda provocatoria che Valentina ha rivolto al ministro. La studentessa 20enne di Baronissi.” Mi hanno scippato il cellulare e poi mi hanno minacciata se lo avessi rifatto mi avrebbero spezzato le dita.” Continua la protesta pacifica dei selfie, la contestazione dei ragazzi -sono soprattutto giovani – che … Continue reading Salvini contestato, “Se lo fai ancora ti spezziamo le ...

Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di cittadinanza : “Non volete lavorare” (VIDEO) : Un esternazione che fa discutere quella fatta dal ministro Salvini contro i contestatori di Salerno Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li … Continue reading Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di ...

I familiari delle vittime innocenti di camorra snobbati da Salvini : "Dolore calpestato" : I fatti ad Aversa, nel casertano. "Nonostante i continui solleciti, gli appelli e i richiami, il dolore dei familiari è...

Caserta - tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini : “Per lui restate sempre dei terroni di m…”. “Andate a lavorare” : tensione tra i sostenitori di Matteo Salvini, ad Aversa, e un gruppo di contestatori. “Andate a lavorare” ha gridato un ragazzo rivolto a chi criticava il leader della Lega, che aveva appena finito il comizio in piazza. “Ricordati che per lui restate sempre dei terroni di m…” gli ha risposto una ragazza. L'articolo Caserta, tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini: “Per lui restate sempre dei terroni ...

Salvini contestato a Salerno - lui sfotte così : “Vi tengo da parte tre redditi di cittadinanza - non avete voglia di lavorare” : Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li ha presi in giro tirando in ballo il reddito di cittadinanza, la misura voluta dal partner di governo, il M5s: “Si vede che voi non avete voglia di lavorare, vi tengo da parte tre ...

Migranti - Oxfam : “Dl Salvini farà perdere 15mila posti di lavoro e costerà allo Stato 200 milioni in ammortizzatori sociali” : Il ridimensionamento del sistema di accoglienza diffusa dei Migranti, conseguenza del decreto Salvini, farà perdere 15mila posti di lavoro entro l’anno e il taglio dei cosiddetti 35 euro porterà a un decadimento complessivo del servizio, le cui conseguenze ricadranno sui territori. E’ l’allarme lanciato da Oxfam. Secondo l’Anci, sono circa 36mila gli operatori impiegati nei centri di tutta italia. Poi ci sono le persone ...

Fabio Fazio a Salvini : “Non viene in trasmissione? Spiace - sarebbe stato interessante sentire la sua posizione” : Fabio Fazio in apertura di Che tempo che fa questa sera su Rai1 sulla decisione della Lega di non essere presente in trasmissione con nessun suo esponente, ha dichiarato: “Prima di cominciare la nostra puntata voglio leggere alcune righe che mi sono appuntato per fare una brevissima, ma doverosa, precisazione in nome del pluralismo a cui Che tempo che fa si è sempre attenuto. Questa sera, come forse saprete, dopo Forza Italia avremmo dovuto ...