Mr Rain annuncia il nuovo singolo “La somma” insieme a Martina Attili

Ubisoft annuncia l’evento Rainbow is Magic per Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia Rainbow is Magic, un evento a tempo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in cui i giocatori avranno il compito di soccorrere un orsacchiotto di peluche dalle grinfie di malvagi rapitori, in una mappa drasticamente reinterpretata: Aereo presidenziale. Disponibile dall’1 all’8 aprile, in onore del giorno del Pesce d’Aprile, Rainbow is Magic introduce 17 nuovi oggetti esclusivi (senza doppioni nei drop) ...

PG Esports e Ubisoft annunciano il campionato ufficiale italiano di Rainbow Six Siege per il 2019 : PG Esports, la prima società totalmente italiana dedicata al gaming competitivo, e Ubisoft, annunciano il campionato ufficiale italiano di Tom Clancy's Rainbow Six Siege per il 2019. Quest'anno sarà infatti la società del Campus Fandango Club a occuparsi della competizione, che prende così il nome di Rainbow Six Siege PG Nationals 2019.PG Esports, forte della sua esperienza nel campo degli sport competitivi digitali, applica quindi l'ormai noto ...

Cairo Communication annuncia risultati in crescita tRainato da La7 : Cairo Communication in occasione della STAR Conference ha annunciato dati preliminari consolidati per il 2018, che evidenziano ricavi consolidati per 1.322,8 milioni di euro rispetto ai 1.212,3 ...

Ubisoft annuncia la fase 2 del Pilot Program per gli eSport di Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia che il Pilot Program, l’iniziativa per la condivisione dei profitti della scena eSport di Rainbow Six Siege, iniziata nel 2018, è ora giunta alla sua seconda fase. Si tratta di un nuovo passo per il Programma basato su oggetti in-game che offre possibilità di condivisione dei profitti fra i team della Pro League, fornendo alle organizzazioni e ai giocatori professionisti una fonte di guadagno aggiuntiva ...

Al Bano riceve il tapiro per l’UcRaina e annuncia : “Indagherò” : Striscia, Al Bano: consegnato il tapiro al cantante per il “caso Ucraina” Al Bano, in questi giorni, è finito nella bufera per essere stato messo nella black list dall’Ucraina. Il motivo? E’ stato considerato una minaccia nazionale per la sua presunta amicizia con il Presidente della Russia Vladimir Putin. E proprio per questo motivo che Al Bano ha ricevuto poche ore fa il tapiro d’oro dall’inviato di Striscia ...