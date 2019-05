Volley | A1 Femminile | Beatrice Parrocchiale da Firenze a Monza

Volley : A1 Femminile - Beatrice Parrocchiale a Monza : ... dal 2015, una medaglia d'oro, Montreux Volley Masters 2018, e due argenti, al World Grand Prix 2017 e al Campionato del Mondo 2018. LA CARRIERA- Beatrice Parrocchiale nasce a Milano il 26 dicembre ...

Volley Femminile - Finale Scudetto Serie A1 2019 : che attesa per gara-3! Conegliano ad un successo dal titolo - Novara non può più sbagliare : Si giocherà questa sera alle ore 20.30 la sfida che potrebbe scrivere la parola fine sulla Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Conegliano e Novara si ritroveranno di fronte nel terzo atto della Finale Scudetto e la formazione veneta avrà a disposizione la prima occasione per chiudere la Serie e conquistare il titolo per il secondo anno consecutivo. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli si sono imposte con autorevolezza nelle prime due ...

Volley : A2 Femminile - in Finale con Orvieto ci va Caserta : IL TABELLINO- DELTA INFORMATICA TRENTINO - GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 Caserta 1-3, 19-25 25-15 20-25 23-25, DELTA INFORMATICA TRENTINO: Moncada, Fiesoli 11, Furlan 13, Mazzon 10, Mc Clendon 21, ...

Volley femminile. NLP SANREMO PROMOSSA IN SERIE C! Il miracolo delle girls matuziane : La NLP SANREMO femminile è PROMOSSA in SERIE C. Questo è il verdetto che è stato emesso ieri sera al palazzetto dello Sport di Alassio, dopo che le matuziane hanno tagliato il pass per la categoria superiore. Valenzise show. Le ragazze guidate dalla brava e con un futuro davanti come Michela Valenzise, hanno superato ...

Volley Femminile - Finale Scudetto Serie A1 2019 : Conegliano travolgente anche nel secondo atto! Novara sconfitta per 3-0 e spalle al muro : Prosegue il cammino impeccabile di Conegliano nella Finale Scudetto della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La formazione allenata da Daniele Santarelli ha replicato tra le mura amiche il risultato ottenuto in trasferta nella sfida inaugurale ed ha regolato Novara con il punteggio di 3-0 (25-16; 25-23; 25-23) portandosi sul 2-0 e regalandosi la possibilità di conquistare il tricolore già nella prossima partita, in programma lunedì 6 ...

Volley Femminile - Valentina Diouf giocherà in Corea del Sud! Prima scelta al draft - stipendio di lusso : Valentina Diouf giocherà in Corea del Sud nella prossima stagione! L’opposto è stata selezionata come Prima scelta nel draft riservato alle straniere che si è tenuto a Toronto (Canada), la 26enne militerà tra le fila del KGC Ginseng Corp. Daejeon dopo aver disputato una buona annata in Brasile con la maglia del Sesi Bauru (è giunta fino alle semifinali dei playoff scudetto). L’ex giocatrice di Busto Arsizio, ormai fuori dal giro ...

Volley Femminile - Gara-2 Finale Scudetto Conegliano-Novara. Programma - orario e tv : Conegliano e Novara torneranno in campo questa sera (ore 20.30) per la seconda sfida della Finale Scudetto della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le ragazze allenata da Daniele Santarelli hanno riportato una brillante vittoria in trasferta nel primo atto della serie e puntano a difendere il fattore campo per mettere spalle al muro la formazione piemontese. La squadra guidata da Massimo Barbolini è apparsa spenta nella sfida di mercoledì e ...

Conegliano-Novara - Gara-2 Finale Scudetto Volley Femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi sabato 4 maggio si gioca Conegliano-Novara, Gara-2 della Finale Scudetto di volley femminile. Al PalaVerde andrà in scena il secondo atto della serie che assegna il tricolore, le Pantere si presentano dopo la roboante vittoria ottenuta tre giorni fa in trasferta e vanno a caccia del secondo successo per mettere un’ipoteca sul titolo ma le piemontesi cercheranno il colpaccio nella tana delle rivali per pareggiare i conti. Si ...

Nazionale Volley Femminile - le scelte del CT Mazzanti per il collegiale : out Egonu e Sylla : Il commissario tecnico della Nazionale femminile di volley, Davide Mazzanti, ha diramato la lista delle convocate in vista del collegiale di Cavalese che ha preso il via il 1° maggio e proseguirà fino al giorno 9. Le scelte del CT sono solo in parte simili a quelle effettuate in merito alla Nations League che vedrà le azzurre impegnate tra maggio e giugno nella fase a gironi. Tra le escluse si segnalano soprattutto le atlete di Novara e ...

Volley Femminile - le migliori italiane della Finale Scudetto. Sylla - De Gennaro e Danesi sugli scudi. Egonu sottotono : Conegliano ha travolto Novara per 3-0 (25-15; 25-20; 25-15) nella gara-1 della Finale Scudetto di Volley femminile, le Campionesse d’Italia hanno espugnato il PalaIgor in appena 73 minuti di gioco e hanno compiuto un passo importante verso il tricolore visto che ora giocheranno le prossime due partite in casa. Diamo uno sguardo alle migliori italiane della partita giocata ieri. MIRIAM Sylla. La grinta non manca mai alla schiacciatrice ...

Volley : A2 Femminile - orgoglio Caserta - battuta Trento e Serie sull' 1-1 : La cronaca. Partenza sprint della Delta Informatica Trentino che arriva fino al 4-7, poi reazione micidiale della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta che piazza un break terrificante, 7-0, fino all'11-7 ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano vola - espugnato il Pala Igor : LA CRONACA DEL MATCH- Barbolini parte con Carlini-Egonu, Veljkovic-Chirichella, Bartsch-Plak, libero Sansonna. Coach Santarelli schiera dall'inizio Wolosz-Fabris, Danesi-De Kruijf, Hill-Sylla, libero ...