Serie B | le decisioni del Giudice Sportivo | nessuno squalificato dopo la terza giornata

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo per la 29giornata : L'ultimo turno di campionato si porta dietro un elenco di Squalificati piuttosto lungo: sono otto i giocatori che salteranno la 29giornata di Serie A. Al rientro dalla sosta Nazionali non potranno ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : sanzione contro un settore dell’Inter - Torino stangato! : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : chiuso un settore dell’Inter - Torino stangato! : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : multa salata per il Lecce : Il Giudice Sportivo, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Serie BKT Gare del 15-16-17 marzo 2019 – Decima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali ...

Uomini e Donne : dopo le risse censurate la De Filippi potrebbe prendere Serie decisioni : Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, nel talk show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ne stanno accadendo davvero di tutti i colori. Le ultime registrazioni del trono over, infatti, sono state alquanto intense e particolari. Due esponenti del parterre maschile hanno dato luogo ad una discussione così accesa da sfiorare la rissa. Tale avvenimento è stato censurato dalla padrona di casa che ha deciso di non mandare in onda ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : il provvedimento a Gasperini - in 8 saltano il prossimo match : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA Dl GARA ED AMMENDA Dl € I .500 00 FLORENZI Alessandro (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : assenze pesantissime per Roma e Juventus : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 marzo 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000 00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima e nel corso della gara, indirizzato un raggio laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : 15 uomini salteranno la prossima giornata : Serie A, le decisioni del giudice sportivo in merito ai calciatori Squalificati per le prossime giornate sono state rese note oggi Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 marzo 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA giornata EFFETTIVA Dl GARA ED AMMONIZIONE ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : stangata per Ganz : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA Ganz Simone Andrea (Ascoli): per avere, al 43° del secondo tempo, spinto un avversario facendolo cadere a terra, ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo per la 26giornata : Sono cinque i calciatori di Serie A fermati per un turno dal Giudice Sportivo in vista della 26giornata di Serie A. E' questo infatti quanto si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla Lega Serie ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato diversi petardi e fumogeni sia nel recinto di giuoco sia nel ...

Serie A news - decisioni del giudice sportivo : stop per Suso ed Insigne - Roma con mezza difesa in diffida : giudice sportivo, gli Squalificati della Serie A // Sono puntualmente usciti i bollettini con l’indicazione dei giocatori incorsi in sanzioni durante l’ultimo turno di campionato (il 24°).Un solo cartellino rosso anche a questo giro; a prenderselo è Joao Pedro (Cagliari), dopo che il direttore di gara gli ha sventolato in rapida successione due gialli tra proteste e falli di gioco nella gara vinta contro il Parma. Considerato che ...

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : dodici i calciatori squalificati per un turno : Il Milan perde Suso in vista del match con l’Empoli, mentre il Napoli dovrà fare a meno di Insigne Sono dodici i calciatori che salteranno per squalifica la 25ª giornata del campionato di Serie A, come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo pubblicato oggi. Il Milan non potrà contare su Suso nel match di San Siro con l’Empoli, mentre Lorenzo Insigne salterà la sfida tra Parma e Napoli. Questa la lista dei giocatori ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : in 12 saltano il prossimo turno : Squalificati Serie A – E’ andata in archivio la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Non si ferma la Juventus che ha ottenuto altri tre punti contro il Frosinone, solo un punto invece per il Napoli che non è andato oltre il pareggio contro il Torino. Per il resto grande bagarre per la qualificazione in Champions League ed Europa League ed anche per ...