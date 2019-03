24 marzo L' America si affida a san Romero martire

FESCAAAL 2019 - Festival del Cinema Africano - d’Asia e America Latina - a Milano da 23 al 31 marzo - Il programma : Prende il via la 29esima edizione del FESCAAAL, il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, appuntamento ormai imprescindibile dedicato alle Cinematografie meno conosciute della settima arte. A Milano dal 23 al 31 marzo, la manifestazione comprende 3 sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo, con fiction e documentari dai tre continenti in anteprima nazionale; il Concorso Cortometraggi Africani, ...

Beautiful - anticipazioni americane fino al 29 marzo : Thomas e Caroline non stavano insieme : Dopo due giorni di interruzioni, dovuti alle partite di basket in onda sulla CBS, "The Bold and The Beautiful" tornerà in onda negli Stati Uniti lunedì 25 marzo per una settimana ricca di interessanti novità. I telespettatori dovranno archiviare per qualche tempo la storyline relativa alla vera identità di Phoebe/Beth, a causa della partenza di Steffy per Parigi, e dedicarsi ad altre vicende, comunque dense di sorprese. Una di esse riguarderà le ...

Torna The Americans su Rai4 dal 21 marzo - perché rivedere la saga dei Jennings che è molto più di una spy story : Ci siamo, Torna The Americans su Rai4. L'appuntamento è sul canale 21 del digitale terrestre alle 19:00, a partire da giovedì 21 marzo, con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Matthew Rhys e Keri Russell riportano sui nostri schermi le vite di Philip ed Elizabeth Jenkins, protagonisti di uno spy drama che è sempre stato molto, molto più di questo. Chiariamoci: abbiamo le spie russe sotto copertura negli Stati Uniti e abbiamo l’agente ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane dal 18 al 20 marzo : il bacio di Ridge e Taylor : La puntata americana di Beautiful trasmessa venerdì 15 marzo è stata caratterizzata dal ritorno di Thomas Forrester e del figlio Douglas a Los Angeles dopo la morte di Caroline. Tutta la famiglia li ha accolti con grande emozione, cercando di far sentire il loro calore in un momento tanto delicato. Sarà questo il punto di partenza degli episodi che verranno trasmessi la prossima settimana a partire dal 18 marzo. Si tratterà di sole tre puntate ...

Accadde oggi : il 15 marzo 1493 Colombo torna a casa dopo aver scoperto l’America : Un viaggio che ha cambiato la storia. Anche se già prima di lui altri navigatori avevano toccato il suolo di quella che oggi è l’America, è proprio il viaggio di Colombo ad essere passato alla storia come epocale e come inizio di quella nuova era che dal Medioevo portava l’umanità verso l’Età Moderna. Cristoforo Colombo, salpato dal porto di Palos, in Spagna, il 3 agosto 1492, raggiunse quella che ribattezzò come isola di San ...

Dal 15 al 17 marzo - al "Terre di confine filmfestival" - ad Asuni - una festa del cinema tra Sardegna e Sudamerica. : ... oltre agli spazi del MEA-Museo dell'Emigrazione e del Centro di documentazione, Casa Porcu Cau,, anche diverse attività del paese per accogliere mostre, spettacoli e concerti. Arriveranno ...

Discoteca senza licenza per l'8 marzo. Sottoposto a sequestro club di musica latino americana nel comune di Corciano : La polizia denuncia il titolare per attivita' abusiva di pubblico spettacolo , UMWEB, Nella nottata dell'8 marzo scorso i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione "...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 marzo : Salvini vuol fare l’americano : tradisce Putin e provoca i russi : Le scelte – Iran, Polonia, imprese: il nuovo assetto Il tradimento della Lega: molla Putin e i russi per gli americani Alleanze – L’inchiesta dell’Espresso sui presunti finanziamenti da Mosca arriva nel momento della svolta di Stefano Feltri e Carlo Tecce Mini-Tav e maxi-balle di Marco Travaglio Malgrado gli sforzi quotidiani dei giornaloni per complicarla (altro che riapertura dei casini), la questione del Tav è di una ...

Beautiful - spoiler americani al 10 marzo : Liam vorrebbe un confronto con suo padre : Le vicende dei protagonisti della longeva soap opera americana, 'Beautiful', riescono a tenere 'incollati' al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere il destino dei loro personaggi preferiti. Nelle prossime puntate l'attenzione viene posta sulla figura di Liam, che deve fare i conti con delle incertezze in merito al rapporto con la moglie Steffy. La situazione di Liam si complica però a causa della presenza di ...

Dal 29 marzo rivivi la rivoluzione americana con Assassin's Creed III Remastered : Ubisoft annuncia che Assassin's Creed III Remastered, sviluppato da Ubisoft Barcellona sarà disponibile dal 29 marzo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Da oggi, Assassin's Creed III Remastered è prenotabile in versione retail per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 39,99 € ma il gioco è anche incluso nel Season Pass di Assassin's Creed Odyssey. L'edizione Remastered includerà il ...