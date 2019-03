Il clima che cambia fa paura ai liguri | ' bocciati' i governi di tutto il mondo

L’Europa spaccata anche sul clima - divergenze su obiettivo zero emissioni : Uno dei temi più importanti su cui discutono oggi i leader dell'Ue al Consiglio europeo a Bruxelles è quello della lotta al cambiamento climatico. Secondo la bozza di conclusioni, il Consiglio confermerà gli impegni già presi nell'ambito dell'Accordo di Parigi, e la necessità di aumentare l'ambizione delle misure contro il riscaldamento globale, ma "tenendo conto delle specificità degli Stati membri (con un riferimento alle diverse scelte del ...

Le conseguenze dei cambiamenti climatici che già ci circondano : Milioni nel mondo, centinaia di migliaia in Italia. Tanti sono i manifestanti, per lo più ragazzi, scesi in piazza nei giorni scorsi per chiedere azioni concrete nella lotta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale, ispirati da Greta Thunberg. Perché è ormai impossibile chiudere gli occhi di fronte alle devastazioni prodotte dai cambiamenti climatici, ed è al tempo stesso impossibile ignorare le cattive notizie che da anni si ...

Il video che mostra l’orso polare che muore di fame a causa del cambiamento climatico : Un nuovo video mostra immagini inquietanti di un orso polare affamato, e il gruppo di conservazione che l’ha filmato ritiene che il cambiamento climatico possa esserne la causa. Nella clip,… L'articolo Il video che mostra l’orso polare che muore di fame a causa del cambiamento climatico proviene da Essere-Informati.it.

Sciopero clima - Nardella : “Anche il commercio di Firenze plastic-free” : I punti del piano per Firenze ‘plastic-free’, come l’eliminazione dei prodotti di plastica monouso dai bandi comunali di acquisto di beni e servizi, “sono primi atti concreti che poi dovranno svilupparsi anche attraverso l’eliminazione dal circuito della grande distribuzione, del commercio”. Lo ha affermato il sindaco Dario Nardella, parlando a margine della presentazione della mostra ‘La Collezione San ...

Cambiamento climatico - un sito oscura gli utenti che lo negano. Ma non si tratta di censura : Per contrastare l’ondata di “negazionisti climatici” e la diffusione di fake news sul global warming, uno dei principali portali di news olandesi, nu.nl, ha adottato la linea dura: chiunque lasci sul sito commenti che escludano responsabilità dell’uomo per il surriscaldamento globale viene bannato e i commenti vengono rimossi. Accusati di voler mettere il bavaglio alla discussione, il direttore Gert-Jaap Hoekman e il caporedattore Colin van Hoek ...

"La famiglia è l'unica cosa che ci salva nonostante tutto. I cambiamenti climatici? È come se l'uomo volesse suicidarsi' : Oggi viviamo nel mondo della comunicazione tecnologica più avanzata possibile, ma questa wi-fi tra vivi e morti esiste da più di tremila anni ed è potentissima, forse, dell'ultimo smartphone che ...

"La famiglia è l’unica cosa che ci salva nonostante tutto. I cambiamenti climatici? È come se l'uomo volesse suicidarsi" : "Magari si potesse misurare il dolore umano con numeri chiari e non con parole incerte, magari ci fosse un modo di sapere quanto abbiamo sofferto e magari il dolore fosse materiale e misurabile. Il dolore – scrive Manuel Vilas nel suo primo libro pubblicato in Italia, "In tutto c'è stata bellezza" (Guanda, trad.ne di Bruno Arpaia) - non è assolutamente un impedimento alla gioia, perché, è legato alla ...

VOLONTARI ANTINCENDIO/ Salvare un bosco rende più felici che manifestare per il clima : Sul web impazza una foto che ritrae due VOLONTARI ANTINCENDIO supini su un prato, spossati, dopo aver domato le fiamme a Givoletto

clima - l’appello di Enrico Rossi : “La politica più che aderire deve fare” : Al primo posto per Rossi quindi le “energie rinnovabili”, a partire dal “fotovoltaico, su cui investiremo ancora di più per l’installazione dei pannelli su immobili artigianali, commerciali e industriali”, e porta l’esempio del giro che sta compiendo in queste settimane tra i progetti finanziati con risorse Ue: “Insisto molto proprio sul contrasto alla dispersione energetica. Grazie a questi investimenti ...

clima - l'agricoltore che ha fatto causa all'Ue : 'Siccità non è eccezione - si perde il raccolto e non solo. Misure inadeguate' : ... "Ho fatto questa scelta perché ho quattro figli e sono preoccupato per il loro futuro, ci dobbiamo chiedere che mondo vogliamo lasciare a loro"

clima - l’agricoltore che ha fatto causa all’Ue : “Siccità non è eccezione - si perde il raccolto e non solo. Misure inadeguate” : “Spesso si pensa che il cambiamento Climatico sia qualcosa di invisibile e a lungo termine, ma noi che viviamo in montagna stiamo vedendo già adesso gli effetti disastrosi che sta provocando sul nostro territorio”. Giorgio Elter è un agricoltore che da oltre trent’anni vive in Valle D’Aosta. È uno dei dieci cittadini europei che si sono rivolti alla Corte di Giustizia Europea per denunciare l’inadeguatezza delle politiche europee in materia ...

Sciopero globale per i cambiamenti climatici anche in Val Simeto : La piccola Santa Maria di Licodia ha ospitato stamani, venerdì 15 marzo 2019, l'evento in contemporanea mondiale del GlobalStrikeforfuture, per imporre all'agenda politica globale il tema della tutela ambientale contro il cambiamento climatico. Animata dall'Associazione Cultura è Progresso, la manifestazione ha visto pure coinvolte l'associazione ViviSimeto, ...