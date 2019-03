San Ferdinando | incendio nella nuova tendopoli Morto un migrante

Incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando : tra le fiamme muore un migrante : Un migrante è morto in un Incendio divampato poco prima dell'alba nella tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria), predisposta dalla Prefettura non lontano dalla baraccopoli smantellata nelle scorse settimane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto l'Incendio e messo in sicurezza l'area.Continua a leggere

Migranti - incendio nella nuova tendopoli : ancora un morto a San Ferdinando : Anche dopo lo sgombero avvenuto quindici giorni fa dopo la terza vittima nel giro di un anno, continuano a morire i Migranti a San Ferdinando. ancora un incendio, ancora un morto. Ma questa volta all’interno della tendopoli “ufficiale”, gestita prima dal Comune e poi dalla “Caritas”, dove i Migranti possono accedere solo attraverso un badge e dei controlli. ancora non è stato comunicato il nome del lavoratore stagionale deceduto, ma si sa che ...

San Ferdinando - si muore anche nella nuova Tendopoli : Un migrante di cui non sono ancora note le generalità è morto la notte scorsa in un incendio divampato nella nuova Tendopoli di San Ferdinando gestita prima dal Comune ed ora dalla Caritas. La Tendopoli si trova a poche centinaia di metri dalla vecchia baraccopoli - smantellata nelle scorse settimane - nella quale, in un anno, 3 migranti sono morti a causa di incendi divampati nelle strutture fatiscenti di cui era fatta.L'incendio, ...

