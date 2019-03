Alt! Fermatevi | Vado avanti Così la Ong ha sfidato la Gdf

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) La Mare Jonio con a bordo 50 migranti salvati nelle acque di fronte le coste della Libia, adesso sfida in modo chiaro il governo italiano. L'imbarcazione infatti sta facendo rotta verso Lampedusa dove la Guardia Costiera ha concesso un punto di fonda. Ma alle prime luci dell'alba in pieno mare si è consumato uno scontro duro tra la Guardia di Finanza e il capitano della nave buonista. Le fiamme gialle di fatto hanno vietato l'ingresso in acque territoriali alla Nave Jonio. Ordine questo del tutto ignorato dal capitano che sfirando le regole ha fatto rotta su Lampedusa. E via radio la conversazione tra il capitano della Mare Jonio e la Guardia di Finanza si è subito accessoi. I finanzieri, come riporta Repubblica, sono stati molto chiari: "Rimorchiatore Mare Ionio da pattugliatore guardia di finanza Paolini, vi intimiamo l'alt, fermate le macchine, arrestate i motori".A questo punto ...