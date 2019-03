Cambiamenti climatici | gli incendi “aumentati di oltre 20 volte rispetto allo scorso anno”

Cambiamenti climatici e nuove tecniche agronomiche mettono a rischio la produzione di riso : a luglio potrebbe non esserci abbastanza acqua : Secondo l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, “il 2019 si prospetta un anno in cui la scarsa disponibilità di neve sulle montagne comporterà di utilizzare al meglio la poca risorsa idrica disponibile; in Piemonte, l’indicazione dei principali enti consortili (Associazione Irrigazione Ovest Sesia, Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di bonifica della Baraggia ...

Cambiamenti climatici : 11 milioni gli italiani scettici : “Sono 11 milioni gli italiani scettici per i quali il cambiamento climatico è poco preoccupante o addirittura non rappresenta un problema“: è quanto emerge da una elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Eurispes in occasione del Global Strike for Future, la mobilitazione globale del 15 marzo che nasce dalle proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg. “Nonostante questa area di ...

Clima - mozione del Pd contro i Cambiamenti climatici : “La votino tutti” : All’indomani dell’appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e in vista dello sciopero globale per il Clima programmato per il 15 marzo, il gruppo Pd del Senato presenta una mozione contro i cambiamenti Climatici che impegna il governo a “adottare con urgenza interventi che consentano concretamente al nostro Paese la riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera, in linea con gli obiettivi fissati e ...

Venerdì "sciopero per il futuro" anche a Monza : la Brianza in piazza contro i Cambiamenti climatici : Prenderanno parte alla manifestazione anche il Progetto Co-Scienza e il circolo di Legambiente Monza Alexander Langer. A scandire la mattinata gli interventi dei rappresentanti di istituto e da altri ...

Ambiente - Realacci : “I Cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti” : “Saranno milioni i partecipanti in tutto il mondo al Climatestrike di venerdì 15 marzo. Data che coinciderà anche con i Fridaysforfuture lanciati alla COP24 da Greta Thunberg. I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, basti pensare – per quanto riguarda il nostro Paese – all’immensa quantità di alberi abbattuti sulle Dolomiti dalla tempesta Vaia o alla scarsità d’acqua che interessa le regioni del Nord ...

Australia : i Cambiamenti climatici minacciano l’economia - le banche esortano a prendere provvedimenti : Quelle che arrivano dall’Australia sono notizie che destano preoccupazione: la banca centrale Australiana avverte che il cambiamento climatico in corso potrà causare shock economici e minacciare la stabilità finanziaria del Paese, se le imprese non prenderanno atto al più presto dei rischi verso i loro investimenti. Ieri sera vi è stato un’importante intervento al Centre for Policy Development di Sydney, dove il vice governatore ...

#fridaysforfuture Contro i Cambiamenti climatici anche L’Aquila scende in piazza : L'Aquila - Il 15 Marzo, come in centinaia di città nel mondo, anche L’Aquila scende in piazza Contro i cambiamenti climatici. Già da 4 venerdì il Gruppo locale Fridays for Future - L’Aquila svolge attività di sensibilizzazione promuovendo ed organizzando i #fridaysforfuture che caratterizzano il movimento. Il movimento internazionale ha le sue radici nell’agosto 2018 quando Greta Thunberg, una ragazza di soli 15 ...

Cambiamenti climatici - Greenpeace : “Ringraziamo Mattarella per suo impegno - il governo segua il suo esempio” : Commentando la visita odierna del Presidente Mattarella a Belluno in occasione di una cerimonia commemorativa degli eventi meteorologici estremi che lo scorso ottobre hanno causato vittime e devastato aree del Veneto, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo di Greenpeace Italia, dichiara: “Il Presidente Mattarella ci ricorda, ancora una volta, l’emergenza climatica in atto e quanto sia necessario che ...

Cambiamenti climatici : le aziende agricole si difendono : L’importanza delle assicurazioni in agricoltura e le varie opportunità fornite dal Piano Assicurativo nazionale, sono stati gli argomenti di due partecipati e vivaci seminari, organizzati da Confagricoltura Cosenza, che ha visto la partecipazione del Dott. Ceroni, responsabile GAA per il Sud, Venerdì 8 marzo u.s., nelle sedi di Cariati e Corigliano Calabro. Agli incontri erano presenti anche sindaci del comprensorio ionico tra cui la sindaca ...

Cambiamenti climatici / il 15 marzo sciopero globale per il clima - gli studenti in piazza : I ragazzi di tutto il mondo non andranno a scuola o all'università venerdì 15 marzo. Scioperi e manifestazioni in piazza, senza bandiere, per far sentire la propria voce, soprattutto ai capi di stato e di governo a cui ...

Medici Sentinella per l’Ambiente : una strategia di prevenzione dai Cambiamenti climatici - il ruolo dei Medici per la Salute globale : E’ in programma martedì prossimo a Milano il convegno dal titolo “Medici Sentinella per l’Ambiente: una strategia di prevenzione dai cambiamenti climatici. Il ruolo dei Medici per la Salute globale” che si svolgerà presso il Centro di Aggregazione Metropolitano di Corso Garibaldi. L’incontro, organizzato dall’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente con la collaborazione della Fondazione Cariplo, dell’Ordine dei Medici di Milano, del Comune ...

Maltempo Friuli - Scoccimarro : “Al via a task force sui Cambiamenti climatici” : “Gli eventi di Maltempo come quello occorso in autunno non sono fatti episodici ma problematiche nuove da affrontare per tempo. Per questo abbiamo deciso di lavorare in sinergia e mettere in campo per la prima volta una task-force sui cambiamenti climatici”. Lo ha annunciato l’assessore della Regione Friuli Venezia Giulia all’Ambiente e energia, Fabio Scoccimarro, intervenendo oggi a Tolmezzo alla presentazione del Piano ...

KIDSBIT - il Festival dei bambini e della Terra : torna l’evento dedicato ai piccoli esploratori digitali - dedicato all’ambiente e ai Cambiamenti climatici : torna anche quest’anno KIDSBIT Festival, l’evento dedicato a bambini e ragazzi del 21° secolo e alle loro famiglie, con un’edizione speciale dedicata alla Terra. Per la realizzazione del suo IV Festival, che si svolgerà a Perugia sabato 8 e domenica 9 giugno, KIDSBIT aderisce al progetto firmato CNA Umbria/Eppela che, tramite il crowdfunding, ha deciso di sostenere dei progetti umbri, artigianali e imprenditoriali di carattere innovativo, in ...