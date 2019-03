Hockey ghiaccio | EBEL 2019 | Bolzano lotta ma perde all’overtime gara-1 in casa del

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Sono cominciati stasera i playoff del campionato austriaco dima-1 indel Klagenfurt al supplementare dopo il 4-4 dei tempi regolamentari. Si sapeva che sarebbe stata difficile la partita di stasera per le Foxes, un po’ come tutta la serie d’altronde, però la compagine azzurra ha dato filo da torcere agli avversari, dimostrando che possono giocarsela anche nelle prossime partite.Il cambio di coach (Clayton Beddoes al posto di Kai Suikkanen) ha dato una bella scossa alle Volpi, che infatti muovono la retina per primi al 7′ con Anton Bernard, servito da Angelo Miceli. Il Klagenfurt pareggia 4 minuti più tardi con la rete di Andrew Kozek, ma gli ospiti, in avvio seconda ripresa, si riportano avanti in virtù del gol in situazione di powerplay del finlandese Markus Nordlund, al quale risponde prontamente Clemens Unterweger per gli ...

Luna_Aki27 : Molto bene quando ci sono sport, le persone possono imparare la potenza vicenda senza una vera guerra. Lasciate che… - AllesHockey : RT @LSportCH: Our Top & Flop – Playoffs quarterfinals Game-2! - AllesHockey : RT @LSportCH: A quote for each team after quarterfinals game-2… -