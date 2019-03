Congresso mondiale famiglie | Palazzo Chigi ritira logo | ma si trova ancora nelle locandine

Congresso mondiale famiglie - governo revoca l’uso del logo dopo le polemiche su promotori pro life e anti Lgbti : Palazzo Chigi ha deciso di revoca re l’utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona il 29 marzo. La notizia è stata anti cipata da fonti del governo all’agenzia Ansa. Nei giorni scorsi l’esecutivo aveva già preso le distanze dall’iniziativa promossa dalle associazioni conservatrici e appoggiata dal ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana: “Si ...

Mozione Cirinnà contro il Congresso mondiale delle famiglie : Odiare le famiglie che chiedono sostegni e aiuti è il loro sport preferito. Si tratta di un vero e proprio famiglicidio quotidiano. Non ci stupiscono poi gli altri firmatari eccellenti che vorrebbero ...

Verona - il Congresso mondiale famiglie ha patrocinio della Presidenza Consiglio. Buffagni (M5s) : “Non nel mio nome” : Dal 29 al 31 marzo Verona ospiterà la tredicesima edizione del Congresso mondiale delle famiglie , una manifestazione che fa capo alla International Organization of Families, che riunisce diverse associazioni pro life e anti-LGBTQ+ con posizioni anche estremiste, e che vedrà la partecipazione di diversi politici italiani, tra cui il ministro della Famiglia e dei Disabili Lorenzo Fontana, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, la leader di ...

Proteste per il Congresso mondiale delle famiglie a Verona : Presentata un’interrogazione parlamentare e previste Proteste in città per contrastare “l’offensiva ai diritti delle donne e delle persone lgbt”. Leggi