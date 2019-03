Avellino | mamma trova morta nel letto sua figlia di 20 anni | mistero sulla causa

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) La suaera andata a svegliarla, invece, ha dovuto fare la tragica scoperta della morte della sua. La giovane Cinzia Sossio, di appena venti, si è spenta nei giorni scorsi nella provincia di, precisamente in contrada di San Rocco di Santa Lucia di Serino, in Irpinia, per cause che ancora non sono state chiarite. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, è stata rinvenuta nella mattinata di domenica 10 marzo priva di vita all'interno della sua cameretta da parte diMaria Michela e purtroppo i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili perché la giovane era già deceduta. I medici, infatti, hanno potuto soltanto constatarne la morte. La donna ha raccontato di averla richiamata per più volte nel tentativo di svegliarla. 'Cinzia, svegliati', ma da parte della ragazza purtroppo nessuna risposta.Dramma ad: rita senza ...

lavoroavellino : LA TUA OPPORTUNITÀ online sui SOCIAL adatto anche a studentesse e mamme -