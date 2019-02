Basket Nba | il coach chiama l' ovazione del pubblico | Nowitzki | notte speciale a Los

Basket Nba - Gallinari batte Doncic. Belinelli e gli Spurs crollano con i Nets : Los Angeles Clippers -Dallas 121-112 I Clippers , 34-28, fanno un altro passo importante verso i playoff regolando a Los Angeles i Mavs , 26-34, al termine di una partita tesa ed emozionante firmata ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers - Belinelli non basta a San Antonio : WASHINGTON - Danilo Gallinari trascina i Los Angeles Clippers, 33-27, al successo sul parquet di Memphis. I californiani si impongono in casa dei Grizzlies, 23-37, per 112-106 con il prezioso ...

Basket Nba : Golden State e Milwaukee ripartono di slancio - LeBron James spinge i Lakers : NEW YORK - Il campionato Nba riparte con la conferme delle prime della classe nelle due Conference. Archiviata la sosta per l'All Star Game , infatti, vincono sia Golden State che Milwaukee e ...

NBA e Fiba lanciano la nuova Basketball African League : "Questa lega è un'estensione naturale di quello che abbiamo fatto con Basketball Without Borders, che ci ha aiutato a trovare, sviluppare e far crescere giocatori di talento in tutto il mondo, tra ...

Dal prossimo anno la NBA organizzerà un campionato di Basket in Africa : Dal prossimo anno la NBA, la più importante lega di basket nordamericana, organizzerà un campionato in Africa: parteciperanno 12 squadre da diversi paesi, tra cui Angola, Egitto, Kenya, Marocco, Nigeria, Rwanda, Senegal, SudAfrica e Tunisia, e si chiamerà basketball Africa League.

Obama e Jordan insieme per creare una Lega di Basket in Africa con l'Nba : Barack Obama lavorerà con Michael Jordan e la Nba per lanciare una Lega professionstica di basket in Africa. Il campionato dovrebbe partire a gennaio, con dodici squadre. Lo ha annunciato il commissioner della Nba, Adam Silver. Obama ha lanciato ieri un video su Twitter in cui spiega il suo progetto: nel filmato, lungo due minuti e trentasette secondi, e presente sull'account della Nba, scorrono immagini del Rwanda, di giovani atleti, di ...

All Star Game 2019 - lo spettacolo del Basket Nba stanotte su Sky Sport : Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti Sportivi più attesi e seguiti dello Sport a stelle e strisce, capace di catalizzare l’interesse di un intero paese (e non solo): l’”All Star Weekend”, i tre giorni più intensi e spettacolari del basket NBA, che si chiuderanno, come di consueto, con l’”All Star Game”, la partita delle stelle La kermesse cestistica statunitense porta ...

Basket - Nba : New Orleans ferma la corsa di Oklahoma - cinque di fila per Orlando : WASHINGTON - Oklahoma rallenta la rincorsa al secondo posto della Western Conference. I Thunder, 37-20,, nel giorno dell'annuncio dell'ingresso nel roster di Markieff Morris, cedono 131-122 in casa ...

Basket Nba - crollano i Lakers - grande LeBron James : Roma, 13 feb., askanews, - Un grande LeBron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers che hanno incassato il quarto ko nelle ultime cinque partite. Tripla doppia, 28 punti, ...

Basket - Nba Lakers ancora ko - playoff sempre più a rischio : ROMA - Un grande Lebron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers, 28-29, che, nel turno di questa notte in Nba, incassano la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook eguaglia Chamberlain : NEW YORK - Serata memorabile in Nba per Danilo Gallinari. L'azzurro è stato il grande protagonista dell'incredibile rimonta dei Clippers a Boston. Sotto a un certo punto di 28 punti, la seconda ...

Basket - Nba : Golden State e Milwaukee non rallentano - Davis fischiato dai suoi tifosi : NEW YORK - Non perdono colpi le prime della classe nelle due conference del campionato Nba in un turno che non vedeva impegnato alcun azzurro nella notte italiana essendo a riposo sia i Los Angeles ...

Basket - NBA : Davis resta a New Orleans - Marc Gasol ai Toronto Raptors : TORINO - Il colpo tanto atteso non c'è stato. Anthony Davis per ora non si muove da New Orleans. Sfumano dunque le speranze di vederlo ai Lakers, che fanno rientrare in corsa sia Boston sia New York, ...

Basket - NBA : Marc Gasol a Toronto - Mirotic a Milwaukee - non si muove Davis : ROMA - L'ultima giornata di mercato NBA si chiude col botto. Marc Gasol , che ha una player option da 25,1 milioni per la prossima stagione, passa da Memphis a Toronto e va a rinforzare una delle big ...