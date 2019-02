Monica Mondardini si è dimessa dal Cda di Atlantia

huffingtonpost

(Di martedì 19 febbraio 2019)si èdal consiglio di amministrazione di. Lo rende noto un comunicato della società.era consigliere non esecutivo e indipendente die componente il comitato risorse umane e remunerazione.Nella nota si precisa che la decisione è stata assunta "ritenendo non più sussistenti i presupposti per continuare ad assicurare un contributo collaborativo"."Alla Società - viene spiegato - non risulta che la dottoressapossieda azioni di. La società esprime, a nome del Cda e del Collegio Sindacale, il proprio ringraziamento alla dottoressaper il contributo prestato in questi anni nella Società e nel Gruppo, con professionalità ed indipendenza".