Borsa Italiana | in forte calo il controvalore degli scambi del 18 02 2019

Borsa Italiana OGGI/ Chiusura a +0 - 58% - Telecom Italia a +3 - 19% - 18 febbraio 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale si mettono in evidenzia Telecom Italia e Unicredit. Male Brembo

Borsa Italiana OGGI/ Telecom Italia a +3 - 1% - Moncler a +2 - 1% - 18 febbraio 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale continua a salire Telecom Italia. Bene anche Moncler

Borsa Italiana oggi - Milano in rialzo. Spread in calo : Avvio di settimana in lieve rialzo per Borsa Italiana . A Milano Piazza Affari apre a +0,1% a 20.231 punti. Deboli le altre Piazze europee: Londra cede lo 0,1%, Francoforte -0,11% e Parigi -0,08%. ...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 15/02/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,82 miliardi di euro, con un incremento del 32,30%, rispetto ai ...

Borsa Italiana - Milano accelera con le banche. Spread in calo : Gira in positivo la Borsa Italiana . Milano apre oggi in calo, -0,18%,, ma nel pomeriggio il Ftse Mib di Piazza Affari accelera a +2,18% , trainata dalle banche in forte rialzo. Pesa anche l'apertura ...

Borsa Italiana oggi/ Telecom Italia a +6 - 3% - Saipem a +4 - 6% - 15 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari ha virato in rialzo. Sul listino principale svetta Telecom Italia. Molto bene anche Saipem

Borsa Italiana - Milano oggi fiacca. Spread stabile : Giornata piatta per la Borsa Italiana . Milano apre oggi in calo, -0,18%,, ma dopo poco il Ftse Mib di Piazza Affari gira in positivo a +0,1% a 19.825 punti. Fiacche le altre Piazze europee, in scia ...

Borsa Italiana OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo - 15 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di chiudere la settimana in rialzo. Non mancano dati macroeconomici in agenda

Borsa Italiana OGGI/ Chiusura a -0 - 77% - Unicredit a -2 - 2% - 14 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale va male Unicredit, mentre salgono Juventus e Campari

Borsa Italiana oggi/ Ferragamo a -2 - 9% - Juventus a +1 - 2% - 14 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale va male Unicredit, mentre salgono Juventus e Campari

Borsa Italiana OGGI/ Piazza Affari in attesa del Pil tedesco - 14 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici, tra cui quello importante sul Pil della Germania

Borsa ITALIANA/ Chiusura Ftse MIB in rialzo a +0 - 93% : Banca Generali a +4 - 21% : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in positivo a +0,93%. Sul listino principale bene Azimut, Fineco, Unicredit e i Banca Generali.

Borsa Italiana oggi/ Fineco a +4 - 6% - Fca a +2 - 3% - 13 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale bene Azimut, Fineco, Unicredit e altri titoli bancari

Borsa Italiana OGGI/ Unicredit a +1 - 9% - Azimut a +2 - 3% - 13 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Azimut, Unicredit e altri titoli bancari