scomunicando

: AMMINISTRATIVE A BROLO 2019 - Ne parliamo con Pierluigi Gammeri - Scomunicando : AMMINISTRATIVE A BROLO 2019 - Ne parliamo con Pierluigi Gammeri - zazoomnews : VERSO LE AMMINISTRATIVE A Brolo ne parliamo con Nino Damiano 5Stelle - #VERSO #AMMINISTRATIVE #Brolo - Scomunicando : VERSO LE AMMINISTRATIVE - A Brolo ne parliamo con Nino Damiano (5Stelle) -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Per le contrade vanno messe in atto azioni in grado di stimolare e strutturare un'economia del paesaggio che permetta loro di partecipare attivamente all'offerta turistica del paese. Abbiamo ...