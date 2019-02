Inter | nuovo comunicato su Icardi | “ecco perchè non si allena”

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : arriva JOSHUA WInter - nuovo protagonista e figlio di Robert! : Il grande momento è arrivato! Tra pochissimo i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno all’ingresso in scena di un personaggio che sarà fondamentale nei prossimi mesi: il nuovo protagonista maschile della quindicesima stagione! E il suo ingresso non avverrà in sordina… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Robert ha un figlio ...

Inter - via la fascia a Icardi : Handanovic nuovo capitano : Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter. A ufficializzare la scelta è stata la stessa società nerazzurra, con un tweet di poche parole. “Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic”, si legge nel messaggio del club sul proprio account Twitter.Un annuncio clamoroso del club nerazzurro che in un tweet […] L'articolo Inter, via la fascia a Icardi: Handanovic nuovo capitano è stato realizzato ...

Inter - annuncio su Twitter : “Handanovic nuovo capitano”. Tolta la fascia a Icardi : Samir Handanovic è il nuovo capitano dell’Inter. E’ lo stesso club nerazzurro a comunicarlo con uno scarno tweet sul proprio profilo ufficiale. Il portiere sloveno prende così il posto di Mauro Icardi. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno portato a questa scelta clamorosa, a questo punto c’è grande attesa per la conferenza stampa di Luciano Spalletti in programma questo pomeriggio alla vigilia della partita di Europa League ...

