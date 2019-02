Isco-Real | è rottura | i madrileni vogliono Dybala RUMORS

Isco Juventus - nervi tesi tra centrocampista e Real. Bianconeri interessati : Isco Juventus – Rapporto che pare essersi quasi del tutto rotto quello tra il centrocampista spagnolo e il Real Madrid. Il giocatore infatti sta vedendo poco il campo da quando sulla panchina dei Blancos siede il nuovo tecnico, Santiago Solari. Evidente che vi sia un feeling mai sbocciato tra il calciatore e l’allenatore. LEGGI ANCHE: Juventus-James […] L'articolo Isco Juventus, nervi tesi tra centrocampista e Real. Bianconeri ...

Real Madrid - Isco si sfoga su Twitter : addio in vista? : Madrid - Dopo gli adii l'estate scorsa di Ronaldo e Zidane, nuove turbolenze scuotono il Real Madrid. Isco rompe il silenzio e si sfoga su Twitter. Prendendo spunto dalle parole dell'ex Real Ruben De ...

Juve - arriva l'assist di Isco. Ma il Real rilancia e chiede Dybala : Dybala al Real Madrid con Isco alla Juventus. E' questo il sogno di Florentino Perez che sarebbe disposto anche a sacrificare il talentuosissimo spagnolo pur di arrivare al fantasista bianconero. Ne ...

Isco si sfoga : «Al Real Madrid non tutti hanno le stesse opportunità» : Madrid - Dall'arrivo di Santiago Solari in panchina, Isco ha perso il posto da titolare al Real Madrid. Il feeling con il tecnico non è ancora sbocciato. Nelle ultime 4 partite di Liga, Isco ha ...

Cessione Dybala - clamoroso dalla Spagna : il Real offre Isco! : Cessione Dybala- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Don Balon“, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Isco pur di convincere la Juventus a privarsi di Paulo Dybala. Un potenziale scambio alla pari che potrebbe fruttare un leggero conguaglio economico in favore della Juventus. Il club madrileno sarebbe Realmente pronto […] More

Dalla Spagna il Real offre 60 milioni di euro e il cartellino di Isco per Dybala : Quella di quest'anno potrebbe essere la quarta e ultima stagione di Paulo Dybala con la maglia della Juventus . La Joya piace a diversi club europei ma secondo Tuttosport e il quotidiano spagnolo Don ...

Inter - Isco è il grande obiettivo per luglio : il Real potrebbe cederlo (RUMORS) : L'Inter sarà uno dei club protagonisti della prossima sessione di calciomercato. A giugno la società nerazzurra uscirà definitivamente dal settlement agreement e non avrà i paletti imposti dal fair play finanziario che hanno condizionato le ultime campagne acquisti. La priorità sarà quella di rinforzare il centrocampo, che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista ...

Real Madrid - Isco va in panchina e scherza con Luca Zidane : 'Forse non gioco perché sono cattivo' : La Juventus continua a tenere gli occhi su di lui e Santiago Solari sembra offrire una grossa mano alla causa bianconera. Isco, infatti, non riesce proprio a far cambiare idea al nuovo allenatore del ...

Inter - possibile colpo a sorpresa dal Real Madrid : sondaggio per Isco (RUMORS) : Il principali obiettivo dell'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato sarà quello di rinforzare il centrocampo. È quello il reparto che ha mostrato maggiori difficoltà in questa prima parte della stagione, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista qualitativo. Grazie all'uscita dal settlement agreement siglato con la Uefa, a partire da luglio la società nerazzurra sarà libera di muoversi senza troppi vincoli. In ...

'As' : 'Se Solari resta Isco chiederà di lasciare il Real'. Juventus alla finestra... : MADRID, SPAGNA, - A Madrid è aut aut: o me o lui. A fine stagione sarà probabilmente questo che Isco dirà al Real Madrid . Il trequartista spagnolo - nel mirino di Juventus , Inter , Manchester City e ...

Juventus - Isco vuole i bianconeri : è stanco del Real Madrid : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco vuole i bianconeri: ...