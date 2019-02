Venezuela | Mattarella ' No a incertezze tra democrazia e violenza' Salvini ammette ' Non

Malgrado Mattarella. L'Italia continua a non schierarsi sul Venezuela e blocca la dichiarazione comune dell'Ue per Guaidò : Nemmeno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riesce a smuovere il governo gialloverde sulla crisi Venezuelana. Lega e Movimento cinquestelle restano su posizioni opposte: l'una contro Nicolas Maduro, chiede libere elezioni; i pentastellati sono per la non-ingerenza, non stanno né con Maduro né con l'autoproclamato presidente Juan Guaidò, chiedono il dialogo per evitare "la guerra civile". E così cadono nel ...

Venezuela - undici Paesi Ue riconoscono Guaidó. E Mattarella sollecita il governo : “No esitazioni tra violenza e democrazia” : Allo scadere dell’ultimatum a Nicolas Maduro per la convocazione di elezioni presidenziali, arriva una pioggia di sì al riconoscimento di Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. A rompere gli indugi finora sono Regno Unito, Spagna, Francia, Austria, Svezia, Germania, Olanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo e Repubblica ceca. All’appello dei “big” europei manca l’Italia, perché il governo non è arrivato a esprimere una ...

Venezuela - molti Paesi europei riconoscono Guaidò presidente. Mattarella : “Chiarezza e responsabilità su linea condivisa” : Spagna, Gran Bretagna, Francia, Germania e altri Paesi europei, tra cui non figura al momento l'Italia, hanno riconosciuto Juan Guaidò, leader dell'opposizione Venezuelana, come presidente in carica dopo che il capo di stato Nicolas Maduro ha rigettato l'ultimatum per indire elezioni presidenziali anticipate. La Russia, uno dei principali alleati del regime di Maduro, dal canto suo, ha condannato "l'ingerenza" europea nel Paese ...

