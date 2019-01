Salmo ha annunciato nuove date del Playlist Summer Tour

Salmo ha annunciato le date del Playlist Summer Tour : Dopo Roma, altri 3 nuovi concerti The post Salmo ha annunciato le date del Playlist Summer Tour appeared first on News Mtv Italia.

Salmo ha annunciato il primo concerto del tour estivo : a luglio sarà a Rock In Roma : Yessa! The post Salmo ha annunciato il primo concerto del tour estivo: a luglio sarà a Rock In Roma appeared first on News Mtv Italia.