Il CEO di THQ Nordic AB | La decisione di portare Metro Exodus sull' Epic Games store

eurogamer

: #THQNordic torna sulla questione di #MetroExodus sullo store di #EpicGames - Eurogamer_it : #THQNordic torna sulla questione di #MetroExodus sullo store di #EpicGames -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Dopo che THQè intervenuta via Twitter spiegando di non essere coinvolta nella, da parte di Koch Media (uno dei suoi tre sottogruppi), diin esclusiva temporale, il CEO della compagnia Lars Wingefors ha affidato a un comunicato la propria posizione in merito."Supporto pienamente l'autonomia decisionale dei nostri sotto-gruppi nelavanti i rispettivi business. Credo sia nell'interesse del gruppo, e in ultima analisi dei consumatori, che queste decisioni siano prese con un occhio di riguardo al mercato. Credo fermamente che Deep Silver e Koch Media abbiano considerato con attenzione i vantaggi e gli svantaggi, le opportunità e rischi della politica di. Questaha il mio pieno supporto".Parlando delle dichiarazioni rilasciate tramite Twitter, Wingefors ha notato che ...