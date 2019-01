Frascati Scherma | la Burli terza nella prova Cadetti | bene anche Ottaviani | Pucci e

Frascati Scherma : Errigo terza e Garozzo quinto nelle rispettive prove di Coppa del Mondo : Roma – Il Frascati Scherma torna ad essere protagoniste nelle grandi manifestazioni internazionali. Anche il 2019 si è aperto con due ottimi risultati provenienti da Parigi e Katowice dove si sono disputate le prove di Coppa del Mondo rispettivamente di uomini (in Francia) e donne (in Polonia). E’ stato un week-end importante per Arianna Errigo che è tornata sul podio di una prova di Coppa dopo il bronzo conquistato a Torino nella parte ...

Frascati Scherma : Rossini prima e Pappone terza in Coppa del Mondo Under 20 : Roma – E’ un inizio d’anno scintillante per il Frascati Scherma. Le feste e i cenoni di famiglia non hanno distratto gli atleti che si sono ritrovati in pedana già nel week-end dell’Epifania. E’ il caso di diversi ragazzi della categoria Under 20 che avevano in programma un importante appuntamento di Coppa del Mondo. A Udine c’erano di scena i fiorettisti e il Frascati Scherma ha potuto applaudire una prestazione praticamente perfetta di ...

Frascati Scherma : Bianchi di bronzo ai mondiali militari - fiorettisti Under 14 bene a Treviso : Roma – E’ stata una gara fortemente “colorata” di Frascati Scherma quella dei mondiali militari di fioretto che sono andati in scena a Nancy (in Francia). Il più bravo di tutti è stato Guillaume Bianchi, atleta che difende i colori delle Fiamme Gialle: il fiorettista è salito sul terzo gradino del podio dopo la sconfitta subìta in semifinale contro il campione olimpico di Pechino 2008, il tedesco Benjamin Kleibrink, col punteggio di ...

Frascati Scherma - che bravi i piccoli sciabolatori : tre primi e un secondo posto a Lucca : Roma – Il settore gpg della sciabola ha ottenuto uno strepitoso risultato complessivo nella prima prova nazionale Under 14 andata in scena nello scorso fine settimana a Lucca. Sotto gli occhi del responsabile d’arma Lucio Landi e dei maestri Andrea Aquili e Alessandro D’Alessio, i piccoli atleti frascatani hanno conquistato l’invidiabile bottino di tre primi posti, un secondo e altri tre piazzamenti nei primi otto. Sul gradino più alto del ...

Frascati Scherma : la Rossini trionfa nella prima prova Giovani - Volpi quinta in Cdm ad Algeri : Roma – Un’ottima spedizione quella del settore fioretto alla prima prova nazionale Giovani andata in scena nello scorso fine settimana a Ravenna. Al PalaDeAndrè quattro atleti tuscolani sono arrivati fino ai quarti di finale: si tratta di Serena Rossini, Lucrezia Grimaldi e Serena Puglia tra le ragazze e di Lorenz Lauria tra i ragazzi. La migliore di tutti è stata la Rossini, neo arrivata al Frascati Scherma e autrice di un inizio di ...