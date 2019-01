Chris Brown è stato arrestato a Parigi con l’accusa di violenza sessuale

Chris Brown - l ex di Rihanna accusato di stupro è in custodia cautelare a Parigi : Secondo quanto dichiarato da due poliziotti statunitensi il cantante, attore e rapper Chris Brown sarebbe al momento in stato di fermo a Parigi, dopo che una donna lo ha accusato di violenza sessuale. ...

Chris Brown arrestato a Parigi : il rapper è accusato di stupro : Il cantante americano Chris Brown è stato arrestato a Parigi con l’accusa di stupro. L’informazione, rivelata da Closer, è stata confermata da fonti vicine all’inchiesta. Il rapper, ex compagno della cantante Rihanna, è stato accusato da una 24enne che ha denunciato una violenza sessuale, avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio. Secondo una prima ricostruzione, i due si sono incontrati a Le Crystal, una discoteca nei pressi degli ...

Il cantante americano Chris Brown è stato arrestato a Parigi con l’accusa di stupro : Chris Brown, cantante, attore e rapper statunitense, è stato arrestato martedì a Parigi con l’accusa di stupro. Brown, che nel 2009 fu condannato a cinque anni di libertà vigilata per aver picchiato Rihanna, all’epoca sua fidanzata, è accusato dalla polizia francese

Chris Brown commenta con un'emoticon una foto di Rihanna su Instagram : Dopo aver pubblicato su Instagram una foto di un suo servizio per una linea di moda, Rihanna vi ha trovato, oltre a migliaia di like da parte dei suoi follower, anche un commento del rapper Chris Brown, suo ex fidanzato. Nessuna parola scritta, ma solo un'emoticon con gli occhi stupiti. Nonostante l'abbia aggredita fisicamente in passato, il rapper ha tentato spesso e volentieri di riallacciare i rapporti con l'ex fidanzata. Non è la prima volta ...