Carriera da calciatore al capolinea | Usain Bolt ammette | “è stato bello finchè è durato”

(Di martedì 22 gennaio 2019) Ladadivolge velocemente al termine: l’ex sprinter giamaicano annuncia il suo ritiro dopo non aver superato alcun provino con una squadra professionistica “È, con queste paroleriportate da Sports Illustrated, l’ex sprinter giamaicano ha annunciato il suo ritiro dal mondo del pallone. Una secondapriva di soddisfazioni quella diche si è visto respingere dallo Stromsgodset e dai Central Coast Mariners, ed ha rifiutato un’offerta della Valletta. Non essendo riuscito a convincere alcun club dopo diversi provini ufficiali,ha deciso dunque di appendere gli scarpini al chiodo: “non voglio dire di non averci creduto, ma penso che non l’abbiamo fatto nel modo in cui avremmo dovuto, ma ho comunque imparato la lezione. Si vive e si impara. È stata una bella esperienza. Mi sono davvero divertito ...