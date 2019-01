Napoli | quattro pali e Milik alla Maradona | Lazio ko

Napoli-Lazio 2-1 : Callejon - Milik e quattro pali. Accorcia Immobile - La classifica : Dominio azzurro per oltre un’ora, solo dopo la rete dell’attaccante biancoceleste la squadra di Ancelotti rischia qualcosa. Espulso Acerbi

Quattro chiacchiere con De Laurentiis : “Non mi candido in politica. E non farei neanche il sindaco”. E invita Salvini a Napoli. Teatro San Carlo : indietro tutta! : Incollato anche otto ore davanti a una serie televisiva di Netflix. Ha giocato a Mercante in fiera sostituendo alle tradizionali carte del moschettiere e dello stambecco le facce dei giocatori del Napoli, allenatori e massaggiatori. Ha fatto risorgere il Napoli dalle macerie del fallimento, Poi è partito per Los Angeles per trascorrere qualche giorno di festa en famille, con Martha De Laurentiis, presidente della casa di produzione che porta il ...

Gli effetti di Capodanno a Napoli : ancora in ospedale quattro feriti per i botti raccolti in strada : Sono quattro i feriti da petardo più gravi ricoverati in ospedale a Napoli e definiti 'vittime del giorno dopo'. Si tratta di incidenti avvenuti a festeggiamenti di Capodanno conclusi, nella giornata ...

Quattro tifosi del Napoli accusati di omicidio per la morte di Belardinelli : Secondo gli inquirenti erano a bordo dell'auto che ha travolto l'ultrà del Varese durante gli scontri di S.Stefano, provocandone il decesso. Minacce al giovane tifoso dell'Inter che ha collaborato ...

Scarcerato l’ultrà che ha raccontato gli scontri di Milano. A Napoli sotto torchio in quattro : Ha parlato. Ha collaborato col gip prima e con i pm poi. E, dopo dieci notti trascorse in cella, ha lasciato San Vittore poco dopo le 14.30. Alto e piazzato, al punto da essere soprannominato “il Gigante”, il 21enne Luca Da Ros è uscito dal retro del carcere avvolto dal suo giubbotto nero, col cappuccio in testa, per provare a nascondersi dagli obi...

L’omaggio di Napoli a quattro anni dalla scomparsa di Pino Daniele : quattro anni fa, alle ore 22,45 del 4 gennaio 2015, fu data la notizia del decesso all"ospedale Sant"Eugenio di Roma del cantautore napoletano, Pino Daniele. Il giorno dopo l"Italia intera rimase attonita per la scomparsa di un artista che, da scugnizzo partenopeo, aveva conquistato i palcoscenici di tutto il mondo, ricevendo attestati di stima da critica e pubblico.Oggi, a distanza di quasi un lustro, Napoli, la città che a Pino Daniele ha dato ...

Capodanno 2019 - a Napoli quattro bis e applausi scroscianti per la Nuova Orchestra Scarlatti - : applausi scroscianti, ripetute richieste di bis , ne sono stati concessi ben quattro, , pubblico entusiasta che riempie il Teatro Mediterraneo di Napoli : l'atteso appuntamento musicale di Capodanno ...

Napoli - mette il guinzaglio del cane alla compagna che aveva deciso di lasciarlo : condannato a un anno quattro mesi : Ha messo al collo il guinzaglio del cane alla sua ragazza, che lo voleva lasciare, dopo averla presa a schiaffi e pugni. È successo a Napoli, nei pressi dei Gradoni di Chiaia, dove un uomo è stato fermato dalla Polizia Municipale, avvisata da alcuni passanti. Giudicato per direttissima, l’uomo è stato condannato a un anno e 4 mesi con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla compagna. Secondo quanto ricostruito ...

Calciomercato Napoli - blitz del PSG per quattro azzurri : Nel colloquio tra il Ds del PSG Henrique e quello azzurro Giuntoli - spiega 'Rai Sport' - la società francese ha chiesto informazioni anche su Koulibaly , Insigne , Ghoulam e Zielinski . ...