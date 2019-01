Muro e shutdown : Trump parla alla nazione per uscire dallo stallo : Alle tre del pomeriggio (le 21 italiane) il presidente americano Donald Trump farà una dichiarazione alla nazione dalla Diplomatic reception room, una delle tre stanze ovali della Casa Bianca. Parlerà di sicurezza dei confini, di emergenza umanitaria e della sua proposta di realizzare il Muro al confine con il Messico, in quella che i suoi collaboratori descrivono come la terza offerta avanzata ai democratici per porre fine allo ...

Nancy Pelosi : "Trump tiene in ostaggio Americani con shutdown per Muro inutile e dispendioso" : 'E' un momento buio, ieri sera il presidente ha riferito informazioni sbagliate facendo appello alla paura invece che ai fatti. La realtà è che il presidente potrebbe porre fine allo shutdown e ...

Trump batte i pugni sul tavolo e sbatte la porta : niente accordo con i democratici su shutdown e Muro : Si è conclude con un nulla di fatto il vertice del Presidente con l'opposizione democratica per provare a riaprire i ministeri. Trump parla di una «una completa perdita di tempo», gli avversari di un «comportamento infantile». Il nodo dei 5,7 miliardi di dollari per il muro del Messico...

Muro e shutdown - il test di Trump in diretta tv. Giovedì il presidente Usa “in prima linea” al confine con Messico : Questa sera, alle 21 (le 3 di domani mattina in Italia), il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, terrà un discorso alla nazione dalla Casa Bianca, trasmesso in diretta televisiva; Giovedì, sarà "in prima linea", al confine con il Messico. Questo perché Trump vuole convincere i suoi concittadini della necessità di completare il Muro al confine con il Messico, vista la "crisi umanitaria e di sicurezza" che riguarda la frontiera meridionale, ...

Usa - Trump in difficoltà sull’economia usa lo shutdown : “Avanti per anni”. E pensa a stato di emergenza per finanziare il Muro : Uno shutdown che potrebbe durare “mesi, persino anni”. Donald Trump conferma quanto il senatore democratico Charles Schumer aveva detto dopo l’ennesimo incontro infruttuoso alla Casa Bianca. Il presidente è pronto a tenere (parzialmente) chiuso il governo federale a tempo indefinito. O almeno, sino a quando i democratici non acconsentiranno alla sua richiesta di introdurre nel nuovo bilancio federale una misura di finanziamento del Muro con il ...

Nuova Camera Usa vota stop shutdown - no fondi per Muro Messico. Resta impasse : La prima legge della Camera della Nuova legislatura, la 116esima del Congresso americano, punta a sospendere il parziale shutdwon che da 13 giorni ha lasciato al buio diverse agenzie governative federali e circa 800 mila dipendenti pubblici a casa. La Camera, guidata dall'appena rieletta speaker democratica Nancy Pelosi, ha approvato due misure che riaprirebbero le agenzie governative ma senza stanziare i fondi per un muro al confine con il ...

Usa - “shutdown” da nove giorni per lo scontro sul Muro col Messico. Trump : “Non so quando il governo riaprirà” : È arrivato a nove giorni lo stallo dei negoziati per uscire dallo “shutdown” scattato il 22 dicembre dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione di Donald Trump sulla richiesta di fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. Richiesta a cui i democratici hanno fatto ferma opposizione. E il blocco parziale delle attività amministrative – il terzo durante il ...