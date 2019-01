Ragazzo di 20 anni muore di meningite a due giorni dal dramma di Federico Galluccio

Ragazzo di 16 anni precipita dal balcone all’ottavo piano della nave da crociera : morto : Il dramma sulla Harmony of the Seas della Royal Caribbean. Laurent Mercer, studente 16enne, si sarebbe sporto dalla balaustra del ponte mentre cercava di accedere alla cabina della sua famiglia. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Ragazzo di 16 anni precipita dal balcone della nave da crociera e muore : «Si è schiantato sul molo» : Dramma in vacanza. Un Ragazzo di 16 anni è morto dopo esser precipitato dal balcone di una stanza della nave da crociera atterrando sul molo davanti ai turisti. È successo a bordo della...

Camion travolge scooter - muore un Ragazzo di 20 anni : L'impatto è stato tremendo. È morto sul colpo il giovane in scooter, Michele Coppeto, 20 anni, travolto da un Camion al Poggio Vallesana, zona al confine tra Marano e Napoli. L'autista del mezzo ...

Bologna - Ragazzo di 17 anni sviene a scuola e batte la testa : è in coma : Dramma in una scuola di Bologna. Un ragazzo di 17 anni che studia in un istituto tecnico- professionale del quartiere Savena, si è sentito male in classe e ora è in coma. Meningite, Federico muore a ...

Bologna - Ragazzo di 17 anni sviene e va in coma mentre segue la lezione a scuola : Le condizioni dell'adolescente sono gravissime. Dopo essere svenuto è caduto a terra ed ha urtato la testa: ora ha un'emorragia cerebrale ed è tenuto in coma farmacologico dai medici. Sconosciute le cause del malore.Continua a leggere

Ragazzo di 15 anni morto a Roma per meningite : non era vaccinato : E’ morto lunedì sera “un Ragazzo di 15 anni presso il reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. Il Ragazzo era stato ricoverato nella mattinata dello stesso giorno. Le cause del decesso sono dovute ad una sepsi meningococcica. Sono immediatamente scattate, seguendo i protocolli clinici, le procedure di profilassi presso i famigliari del Ragazzo e gli amici che erano stati in contatto“: lo ha ...

Terrasini - Ragazzo di 17 anni travolto e ucciso da un'onda mentre pesca in mare : Dopo ore di ricerca è stato ritrovato morto il 17 enne Anthony Cascino di Villabate, in provincia di Palermo. Il giovane che era andato a pescare con un suo amico 18 enne è stato 'divorato' da un'onda ...

Roma - Ragazzo di 15 anni muore per una meningite. Profilassi per amici e parenti : Aveva solo 15 anni e non era vaccinato. Un ragazzo, studente dell’Istituto alberghiero Amerigo Vespucci a Roma, è morto la notte del 14 gennaio, nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I per una meningite. Era stato ricoverato la mattina dello stesso giorno. La notizia arriva direttamente dall’assessorato alla Sanità della Regione Lazio che ha subito attivato le procedure di Profilassi per i parenti e gli ...

Meningite - muore Ragazzo di 15 anni a Roma : non era vaccinato : Aveva 15 anni ed era uno studente dell'Istituto alberghiero Amerigo Vespucci a Roma: colpito da Meningite, il ragazzo è morto ieri nel reparto di terapia intensiva pediatrica del...

Meningite a Roma - morto Ragazzo di 15 anni per sepsi. Profilassi all'istituto alberghiero Vespucci e al Miur : Un ragazzo di 15 anni è morto lunedì sera per sepsi meningococcica nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. Il ragazzo era stato ricoverato...

Roma. Un Ragazzo di 15 anni è morto per meningite : scattata profilassi : Una giovane vita spezzata a soli 15 anni. Un minorenne è morto a Roma per una forma di meningite. Il

Bimba di 4 anni versa succo sulla sua xbox - Ragazzo della madre la uccide a schiaffi e calci : La piccola, senza volerlo, aveva rovesciato il contenuto del bicchiere che teneva in mano sulla consolle per i videogiochi. Per punizione lui l'ha picchiata fino a farla svenire , poi l'ha portata in ospedale ma era ormai tropo tardi.Continua a leggere

Brindisi. Scontro frontale tra due auto : muore Ragazzo di 28 anni - grave l’altro conducente : La tragedia nei pressi di Mesagne. Nell'impatto tra due auto ha perso la vita Resmi Devicienti, 28enne del posto, he viaggiava a bordo di una Hyundai Jazz, mentre un 36enne di Torre Santa Susanna, che viaggiava a bordo di una Fiat 500 S è rimasto gravemente ferito.Continua a leggere

Brindisi. Sconto frontale tra due auto : muore Ragazzo di 28 anni - grave l’altro conducente : La tragedia nei pressi di Mesagne. Nell'impatto tra due auto ha perso la vita Resmi Devicienti, 28enne del posto, he viaggiava a bordo di una Hyundai Jazz, mentre un 36enne di Torre Santa Susanna, che viaggiava a bordo di una Fiat 500 S è rimasto gravemente ferito.Continua a leggere