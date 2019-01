Domenica In | Mara Venier fa una gaffe con Cristina D’Avena

Domenica In - Mara Venier è ai Caraibi e la foto in costume fa impazzire i fan : 'Sei una latteria' : Ha passato la prima settimana del 2019 ai Caraibi, Mara Venier , tanto che Domenica In del 6 gennaio è andata in onda con una puntata registrata. Nel frattempo su Instagram l'amatissima conduttrice di ...

Domenica In - Mara Venier è ai Caraibi e la foto in costume fa impazzire i fan : "Sei una latteria" : Ha passato la prima settimana del 2019 ai Caraibi, Mara Venier, tanto che Domenica In del 6 gennaio è andata in onda con una puntata registrata. Nel frattempo su Instagram l'amatissima conduttrice di Raiuno ha allietato i fan e i followers con foto in spiaggia insieme al compagno e al figlio, alla s

Domenica In - la Befana fa esplodere Mara Venier e Orietta Berti : chi c'è dietro quel naso finto : Una puntata 'over 65' a Domenica In . Qualcuno ha definito così, ironicamente, il parterre di ospiti di Mara Venier ma ciò nulla toglie al divertimento in studio. Momento clou della prima ora il ...

Domenica In - il momento più commovente della stagione : Mara Venier si emoziona per il suo ospite : Grande emozione a Domenica In: ospite di Mara Venier in studio c'è Luca Trapanese, il giovane ragazzo, single e gay, che ha deciso di adottare la piccola Alba, bimba affetta da sindrome di Down e rifiutata da varie famiglie proprio per questa sua condizione. Sui social sono decine i commenti dei tel

Domenica In/ Anticipazioni : Cristina D'Avena - il Mago Silvan e Lino Banfi tra gli ospiti di Mara Venier : Domenica In, ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier oggi 6 gennaio 2019, in occasione dell'Epifania in onda su Rai1.

Domenica In - voce clamorosa : agguato in Rai. Chi piazzano contro Mara Venier : sabotaggio interno? : Un clamoroso agguato in rai a Domenica In e Mara Venier. L'attesissimo il ritorno di Simona Ventura a viale Mazzini potrebbe trasformarsi in uno scontro all'ultimo ascolto. Il 2 gennaio, infatti, il ...

Domenica In registrata : gli ospiti di Mara Venier del 6 gennaio : Anticipazioni Domenica In: gli ospiti di Mara Venier del 6 gennaio 2019 Grandi nomi per la prima puntata del 2019 di Domenica In con Mara Venier. Il contenitore Domenicale del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo sarà ricco di contenuti e ospiti. La Venier intervisterà Anna Valle, la bravissima attrice che dal 7 gennaio sarà Irene, insegnante di musica, nella nuova fiction “La Compagnia del Cigno”. Poi ci sarà il ...

Domenica In - lacrime e trionfo : share - Mara Venier spazza via Canale 5 : Dominio di Mara Venier nello share. La puntata di Domenica In del 30 dicembre, l'ultima del 2018 e ad altissima carica emotiva grazie al commovente ritorno in tv di Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle, ha registrato il 18,6% di share con 2,986 milioni di di telespettatori, mentre la seconda parte

Mara Venier e Cristina Parodi : record per Domenica In e La Prima Volta : Mara Venier, nuovo record d’ascolti per Domenica In. Trionfo per Cristina Parodi Ultime puntate dell’anno 2018 per Domenica In e La Prima Volta quelle andate in onda il 30 dicembre. Mara Venier e Cristina Parodi hanno registrato un record d’ascolti per i loro rispettivi programmi. Sono stati 2.986.000 telespettatori, pari al 18,6% di share, a seguire la Prima parte di Domenica In dalle 14 alle 14:54, mentre 2.873.000 ...

Giampiero Galeazzi sulla sedia a rotelle a Domenica In commuove tutti : Mara Venier lo abbraccia : «Ti voglio bene» : Tornare a vedere insieme Giampiero Galeazzi e Mara Venier a Domenica In. E' stata una partecipazione toccante, in sedie a rotelle, quella di Giampiero Galeazzi a Domenica In. Il noto giornalista...

Giampiero Galeazzi - in sedia a rotelle a 'Domenica In' - fa commuovere Mara Venier : 'Ti voglio bene' : La popolarità è arrivata con la partecipazione a trasmissioni note come 'Dribbling' , 'La domenica sportiva' e 'Mercoledì sport' . Famose, per l'enfasi e la passione sempre mostrate, sono state le ...

Giampiero Galeazzi e il morbo di Parkinson/ Video Domenica In - Mara Venier commossa : le telecronache storiche : Giampiero Galeazzi e il morbo di Parkinson, Video Domenica In. Il toccante abbraccio tra il giornalista e la conduttrice Mara Venier

GIOVANNI RALLI/ Mara Venier sentenzia : 'Devi tornare a lavorare!' - Domenica In - : Giovanna RALLI a Domenica In: "Io e mio marito detestavamo la mondanità...". Le ultime notizie sull'attrice ospite di Mara Venier

Giampiero Galeazzi - in sedia a rotelle a 'Domenica In' - fa commuovere Mara Venier : Giampiero Galeazzi è nato a Roma nel 1946 ed ha esordito del mondo dello sport come canottiere, per essere poi assunto prima in radio e poi in tv. La popolarità è arrivata con la partecipazione a ...