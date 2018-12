Papilloma virus | Burioni | “In Norvegia i risultati del vaccino sono impressionanti

HPV o Papilloma virus : tutto quello che c’è da sapere : Indossate il preservativoAttenzione ai partner sessualiNo al fumo e all'alcoolVaccinatevi e vaccinate i vostri figliFate gli screeningHPV è un acronimo che sta per Human Papilloma Virus, ovvero Papilloma Virus Umano, non un unico Virus, bensì una grande famiglia composta da circa 120 ceppi di Virus. È un Virus molto diffuso, trasmesso in gran parte per via sessuale, che colpisce prevalentemente la popolazione femminile, ma che nella maggior ...