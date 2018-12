Italia-Russia | ministro Cultura russo in Vaticano visita The Russian way

Ministro Commercio russo spera che dialogo Russia-Italia sia d'esempio ad altri paesi UE - : Nonostante la difficile situazione politica ed economica in Europa e nel mondo, le relazioni tra Russia e Italia rimangono stabili. Sono sicuro che sotto molti aspetti questo è suo merito personale ",...

Badminton - Internazionali d’Italia 2018 : Danimarca e Russia padrone nel Bel Paese : Disputate le finali di tutti i tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di Badminton: nella giornata odierna si sono svolti gli atti conclusivi dei cinque tornei, dove purtroppo non erano presenti italiani, eliminati tutti al primo turno nella giornata di venerdì. Danimarca (tre titoli) e Russia (due) si dividono la posta in palio. Nel singolare maschile il danese Victor Svendsen, testa di serie numero 4, supera per 21-12 21-17 ...

Badminton - Internazionali d’Italia 2018 : delineate le finali. Dominio di Danimarca e Russia : delineate le finali di tutti i tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di Badminton: nella giornata odierna si sono svolti quarti e semifinali dei cinque tornei, dove purtroppo non erano presenti italiani, eliminati tutti al primo turno nella giornata di ieri. Danimarca e Russia possono fare incetta di titoli negli atti conclusivi in programma domani. Nel singolare maschile si giocheranno la vittoria finale il danese Victor ...

Meloni contro il governo : "Vota sanzioni alla Russia alla faccia delle aziende Italiane" : Giorgia Meloni torna alla carica contro il governo: questa volta sul fronte della sanzioni alla Russia. La leader di Fratelli d'Italia ha dichiarato: "'Via le sanzioni alla Russia!'. Belli gli slogan, le promesse, i proclami. Poi ci sono i fatti, e questi ci dicono che questo governo ieri ha votato supinamente il rinnovo delle sanzioni, alla faccia delle aziende italiane che aspettavano con ansia la liberazione da una zavorra che sulla bilancia ...

Biathlon - IBU Cup Val Ridanna 2018 : due vittorie per la Russia nelle staffette. Italia decima nella mista e undicesima nella singola : L‘IBU Cup di Biathlon dopo la tappa di Idre, in Svezia, che ha aperto la stagione si è fermata in Italia, per la precisione in Val Ridanna, da oggi a domenica: il programma odierno prevedeva la staffetta singola e la staffetta mista. Per l’Italia, che aveva saltato la prima tappa, oggi esordio con l’undicesimo posto nella prima prova ed il decimo nella seconda. nella staffetta singola ha vinto la Russia di Anastasija Morozova ...

Europa - Cina e Russia. Dove va lo Spazio Italiano secondo Giancarlo Giorgetti : D'altra parte, "occorrerà fare una politica di rimpiazzo adeguato: i nostri capo-dipartimento sono bravi e competenti, ma piuttosto anziani". TRA MOSCA E PECHINO Se nel Vecchio continente i motivi di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : nella staffetta maschile si impone la Norvegia in volata sulla Russia. Decima l’Italia : La staffetta maschile di sci di fondo che chiude la tappa di Coppa del Mondo di Beitostolen sorride ai padroni di casa: la Norvegia si impone in volata sulla Russia, mentre il podio viene completato da Norvegia 2. L’Italia chiude al decimo posto dopo che Francesco De Fabiani ci aveva fatto sognare rientrando sul gruppo che si giocava il quarto posto, cedendo però nel finale. nella prima frazione in tecnica classica Emil Iversen fa subito ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : duello Russia-Norvegia nella staffetta maschile - Italia indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 9 dicembre. Oggi spazio alle staffette: si parte alle ore 10.30 con la 4×5 km femminile, mentre alle ore 13.30 si disputerà la 4×7.5 km maschile. L’Italia ha ufficializzato ieri i due quartetti. Tra gli uomini la gara distance di ieri ha fatto da selezione interna: restano fuori infatti Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Ad ...

Mondiali 2018 - quanto hanno guadagnato le squadre Italiane in Russia? : A distanza di quasi cinque mesi dal termine della rassegna in Russia, la FIFA ha comunicato di aver distribuito 209 milioni di dollari a 416 club di 63 federazioni diverse per la partecipazione dei ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : Italia quarta nel team relay. La Russia beffa la Germania : Si è conclusa con il primo team relay della stagione la seconda tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Whistler Mountain. Sul ghiaccio canadese proprio nell’ultima gara è arrivata la più grande sorpresa dell’intero week-end: a vincere infatti non sono i campioni olimpici tedeschi. È la Russia a centrare il colpaccio: Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko ed il sorprendente doppio Kashkin/Korshunov si ...

Russia - l'eredità politica di Primakov in un libro in Italiano : Mosca, 27 nov., askanews, - La Russia come 'equal partner' e non più come un 'fedele e acritico esecutore della volontà occidentale'. Non se ne parla spesso, ma è molto significativa l'eredità ...

Russia-Ucraina - la guerra dello Stretto. L'Europa si schiera con Kiev. E l'Italia per ora nicchia... : La battaglia navale. L'ambasciata presa d'assalto. Il Consiglio di Sicurezza che si riunisce in seduta straordinaria. Un Presidente che decreta la legge marziale e mobilita l'esercito. I venti di guerra tornano a spirare tra la Russia e l'Ucraina nello Stretto di Kerch, doveMosca ha sequestrato tre navi della Marina di Kiev. Le tensioni sono esplose in un punto strategico della regione non solo per i due Paesi vicini, ai ferri corti dal 2014, ma ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia chiude con un sconfitta - la Bielorussia passa il turno : Zero punti in tre partite. Questo è il bilancio della Nazionale italiana di Pallamano femminile nel torneo di Qualificazioni ai Mondiali, svoltosi ad Amyntas, in Grecia. L’ultimo ko è arrivato quest’oggi per mano della Bielorussia, che invece chiude imbattuta, conquistando l’accesso ai play-off. Rispetto alle precedenti apparizioni le azzurre si dimostrano molto combattive, restando attaccate alle avversarie per tutta la prima ...

Curling - Europei 2018 : un’Italia già in semifinale viene sconfitta dalla Russia nell’ultima sfida della prima fase : L’Italia, già qualificata alle semifinali, è stata sconfitta nell’ultima partita della prima fase degli Europei maschili di Curling dalla Russia per 10-6. Come detto un ko indolore per Retornaz e compagni, che chiudono al terzo posto ed oggi pomeriggio (dalle ore 18.00) sfideranno la Scozia per un posto nella finalissima della manifestazione continentale. Contro la Russia gli azzurri cominciano malissimo e dopo tre end si trovano ...