Striscia la notizia | il clamoroso ritorno di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia tornano a Striscia la notizia : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia tornano a Striscia la notizia. Il sogno di tanti fan che le hanno ammirate nelle vesti di veline tra il 1999 e il 2002, in qualche modo, si realizza. “Che bello tornare a trovarvi” scrive la mora a corredo di una foto che le immortala dietro il bancone del tg satirico. Le due grandi amiche e colleghe, in occasione del trentennale del programma, fanno visita a quella che per anni è stata la ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia di nuovo insieme a Striscia la notizia : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia di nuovo a Striscia la notizia a quasi vent'anni dall'esordio: dal 1999 al 2002 furono loro, la velina bruna e la velina bionda, le regine della trasmissione ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia tornano a Striscia la Notizia : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia tornano a Striscia la Notizia. Sorridenti, bellissime ed emozionate, le due ex veline hanno fatto il loro ingresso nel celebre studio del tg satirico. Erano gli anni Novanta quando le showgirl, all’epoca poco più che maggiorenni, approdarono sul bancone di Striscia la Notizia, dopo essere state scelte da Antonio Ricci. In breve tempo conquistarono il cuore degli italiani diventando “le ...

Non è l'Arena - Fabrizio Corona contro Striscia la notizia : 'Perché Brumotti è un infame' : Dopo l'aggressione nel bosco delle droga di Rogoredo a Milano ha attaccato anche Vittorio Brumotti di Striscia la notizia. A Non è l'Arena con Massimo Giletti, Corona mette a confronto il suo ...

Aggressione a Rogoredo - Fabrizio Corona replica su IG alle accuse di Striscia la Notizia : Nella puntata del 13 dicembre scorso, Striscia la Notizia ha preso di mira Fabrizio Corona. Il tg satirico curato da Antonio Ricci, ha reso noto che l’ex re dei paparazzi è arrivato secondo nell’accendere i riflettori sul bosco di Rogoredo. Queste le parole di Enzo Iacchetti per lanciare il servizio: “Fabrizio, fotogenico anche al pronto soccorso, arriva ben lungi dopo Striscia la Notizia.” Secondo quanto riferito dal presentatore, il tg ...

Striscia la Notizia - la gaffe agghiacciante di Gemma Galgani : frase da brividi a Uomini e Donne : Fari puntati su Uomini e Donne di Maria De Filippi . Il dating show di Canale 5 finisce nel mirino di Striscia la Notizia , che nell'edizione di giovedì 13 dicembre ha dedicato un servizio alla ...

Striscia la Notizia - bomba su Fabrizio Corona : pestato dagli spacciatori? 'Ecco cosa dimentica...' : Fabrizio Corona nel boschetto dello spaccio di Rogoredo, a Milano , dove è stato pestato, pare, dagli spacciatori, ? Striscia la Notizia ci tiene a sottolineare come, in quel boschetto, ci fosse ...

Fabrizio Corona attacca Striscia la Notizia e svela un retroscena : Fabrizio Corona furioso replica a Striscia la Notizia Fabrizio Corona è tornato all’attacco sui social e questa volta l’ex re dei paparazzi si è scagliato contro Striscia. Il tg satirico infatti aveva commentato ironicamente l’impresa dell’ex fidanzato di Silvia Provvedi, ricordando che il programma ideato da Antonio Ricci aveva già realizzato il medesimo servizio più volte in passato. Corona sul suo profilo Instagram ...

Fabrizio Corona a Striscia la Notizia : “Siete andati al Boschetto della droga prima di me? Facile di giorno. Io sono andato di notte - con il “FUOCO”” : L’aggressione di Fabrizio Corona al Boschetto della droga di Rogoredo, periferia di Milano, mentre realizzava un servizio per Non è l’Arena continua a far discutere. Questa volta l’ex re dei paparazzi è finito nel mirino di Striscia la Notizia con l’accusa di essere arrivato dopo: “Fabrizio, fotogenico pure al pronto soccorso, arriva ben lungi dopo Striscia la Notizia che già il 4 ottobre 2016 con un servizio di Max ...

Striscia la Notizia - l'agguato delle veline a Pomeriggio 5 : mani addosso a Barbara D'Urso - roba piccante : Clamoroso blitz a Pomeriggio 5 . Le veline di Striscia la Notizia , Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva , entrano in studio da Barbara D'Urso per consegnarle un Tapiro Social. Motivazione? 'Perché usa ...

Car sharing : Striscia la notizia scopre minorenni che noleggiano le auto Share'ngo : Ieri sera, 12 dicembre 2018, Striscia la notizia ha mandato in onda un servizio davvero preoccupante su Share'ngo, la società di car sharing. Cos'è Share'ngo? È una società di noleggio auto. Si può prendere un'auto qualsiasi Share'ngo, lasciarla in uno dei parcheggi gratuiti riservati e prenderne qualunque altra in qualsiasi punto della città. Si legge sul sito della società che con queste auto "entri in centro gratis e senza limiti in Area C a ...

Sensitivo Alessandro - Striscia la Notizia indaga sul sedicente 'mago dell'amore' : "Io posso fare tutto tramite questa foto. Noi siamo fatti di energia e io faccio diventare positiva questa situazione". Parole di Alessandro, o meglio del Sensitivo Alessandro , sedicente mago ...

Barbara d'Urso - tapiro in diretta a Pomeriggio 5/ Video - la consegna dalle veline di Striscia La Notizia : Barbara d'Urso riceve un nuovo tapiro d'oro in diretta a Pomeriggio 5. La consegna arriva dalle veline di Striscia La Notizia, Shaila e Mikaela

Striscia la Notizia svela l'ultima truffa dei taxi : ecco come vi fregano i soldi - fate attenzione : Strano, ma vero: spesso e volentieri nella stazione dei taxi di Milano Malepensa i tassisti rifiutano di portare i clienti per corse di pochi chilometri. Per esempio, un cliente chiede: 'Vorrei andare ...