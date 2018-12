Tumori | lo studio | non c’è legame tra l’uso del telefonino e il cancro al cervello

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Nell’era dei selfie e della smartphone-mania, da unoaustraliano arriva una buona notizia: i ricercatori non hanno trovato alcun colnto tra l’uso dei telefoni cellulari in Australia e l’incidenza deicerebrali. Lo, coordinato dall’Arpansa (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency), è pubblicato sul ‘British Medical Journal Open’. Ormai i cellulari vengono utilizzati quotidianamente dalla maggior parte della popolazione, con recenti sondaggi condotti dall’Australian Communications and Media Authority che mostrano come oltre il 90% degli australiani utilizza i telefoni cellulari.Lo, realizzato insieme a University of Wollongong, Monash University e University of Auckland, ha esaminato l’incidenza di diversi tipi dicerebrali negli adulti tra cui glioma, glioblastoma e meningioma ...