Salento | quattro colpi di pistola contro l' auto del prete antimafia che vive sotto scorta

repubblica

: RT @vacanze_salento: LE QUATTRO COLONNE. SANTA MARIA AL BAGNO. NARDO' - Enza56129414 : RT @vacanze_salento: LE QUATTRO COLONNE. SANTA MARIA AL BAGNO. NARDO' - vacanzeumbria : RT @hotelumbria: Capodanno nel Salento in Hotel quattro stelle con ristorante e centro benessere - lastagriturismo : RT @hotelumbria: Capodanno nel Salento in Hotel quattro stelle con ristorante e centro benessere -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Don Antonio Coluccia da annia Roma dove ha creato una casa di accoglienza per i poveri e bisognosi in una villa confiscata ad uno dei boss della banda della Magliana: era tornato in questi giorni nelper tenere alcuni incontri nelle scuole