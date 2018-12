Pd | Faraone segretario in Sicilia apre il partito | “Micciché? Noi polo di tutti i

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 dicembre 2018) Il suo slogan è porte aperte, come il romanzo di Leonardo Sciascia ma soprattutto come i tornelli d’entrata del Pd. Davidedei dem inda poche ore e non può non citare l’uomo cheindicano come suo interlocutore fantasma: Gianfranco Micciché, viceré di Forza Italia sull’isola. “Perché voi continuate a buttarla sul nome di Miccichè?i moderati e i riformisti avranno in noi un punto di riferimento”, dice il luogotenente di Matteo Renzi, incontrando i giornalisti nella sede di via Bentivegna: il contratto di affitto è in scadenza, mentre le stanze disono deserte visto che i 16 dipendenti erano stati licenziati causa mancanza di fondi. Insomma è unallo sbaraglio quello di cuiè diventato. Una nomina tra veleni e feroci guerre intestine, come nella migliore tradizionena, visto ...